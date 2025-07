इजरायल ने हूती विद्रोहियों पर बरसाए बम, विस्फोट से धुआं-धुआं हुए 3 बंदरगाह

Israel Houthi Strike: इजरायल ने सोमवार 7 जुलाई 2024 की सुबह हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले यमन के बंदरगाहो और उनके ठिकानों पर हवाई हमले किए. वहीं हूती विद्रोहियों ने भी इसके जवाब में इजरायल की तरफ मिसाइल से हमला किया. इजरायली सेना का कहना है कि उसने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले रास ईसा, होदेदा और सालिफ बंदरगाह के साथ रास कनातिक पावर प्लांट पर भी हमला किया.

हथियारों के लिए किया जा रहा था इस्तेमाल

इजरायल का कहना है कि हूती विद्रोहियों की ओर से इन बंदरगाहों का इस्तेमाल ईरानी सरकार से हथियार लेने के लिए किया जाता है और फिर इन हथियारों को इजरायल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकी हमलों में उपयोग किए जाते हैं. इजरायली सेना ने अपनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'x'पर हमले को लेकर जानकारी दी है.

IAF jets, guided by intelligence, struck Houthi terror targets at the ports of Al Hudaydah, Ras Isa, Salif, and the Ras Kanatib Power Plant.

The strikes targeted sites used to transfer Iranian weapons and attack Israeli civilians with UAVs & missiles.

Among the targets: the… pic.twitter.com/xd33PwV1LC

