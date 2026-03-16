ईरानी आसमान में गरजा इजरायली ब्रह्मास्त्र, झटके में ढेर किया खामेनेई का विमान; क्या है F-35I अदीर की खासियत?

Israel-Attack On Iran: इजरायली वायुसेना ने तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी नेतृत्व द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है. इस हमले को ईरानी शासन की रणनीतिक गतिशीलता को बड़ा झटका माना जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर इस हमले की पुष्टि करते हुए वायु सेना ने लिखा कि तेहरान के 'मेहराबाद' एयरपोर्ट पर ईरानी आतंकवादी शासन के नेता के विमान को नष्ट कर दिया गया. इजरायल ने ईरान पर इस हमले के लिए अपने अल्ट्रा एडवांस F-35I अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल किया.

ईरानी विमान को किया नष्ट

तबाह किए गए विमान की पहचान ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अन्य सीनियर ऑफिसर्स समेत ईरानी सेना के कुछ लोगों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमैटिक टूल के रूप में की गई. ईरानी सेना के मुताबिक यह विमान डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए सैन्य खरीद को आगे बढ़ाने और धुरी देशों (जर्मनी, इटली, जापान) के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण था. यह मिशन विशेष रूप से तेहरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच ऑपरेशनल कॉर्डिनेट में बाधा डालने के लिए बनाया गया था.

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इजरायल का ईरान पर हमला

विमान नष्ट होने को लेकर सैन्य अधिकारियों ने कहा,' विमान के नष्ट होने से ईरानी आतंकी शासन के नेतृत्व और धुरी देशों के बीच समन्वय स्थापित करने, सैन्य शक्ति का निर्माण करने और शासन की पुनर्वास क्षमता में बाधा खड़ी होती है.' इजरायल ने इस हाई वैल्यू वाले टारेगेट को नष्ट करके ईरानी शासन की अपनी सैन्य और डिप्लोमैटिक नेटवर्क को बनाए रखने की क्षमता को काफी हद तक बाधित किया है और यह दावा किया है कि ईरानी शासन से एक और रणनीतिक संपत्ति छीन ली गई है. यह हाई-प्रोफाइल हमला एक व्यापक और गहन हवाई अभियान का हिस्सा था. इजरायली वायु सेना ने रविवार को कहा कि उसने पिछले एक दिन में पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए, जिनमें मिसाइल सिस्टम, रक्षा प्रतिष्ठानों और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर समेत सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया.

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इस अल्ट्रा एडवांस एयरक्राफ्ट ने दिखाया दम

बता दें कि इजरायल ने इस हमले को अंजाम देने के लिए अपने अल्ट्रा एडवांस F-35I अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात किए थे. यह दुनिया के सबसे एडवांस पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है. यह फाइटर जेट में इजरायल की ओर से विकसित विशेष हथियार समेत एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट करने वाली सटीक मिसाइलों से लैस है. यह विमान रडार की नजर से बचकर दुश्मन के एयर स्पेस में गहराई तक जाने में सक्षम है. यह एक 'फ्लाइंग कमांड सेंटर' के रूप में भी काम करता है, जो युद्ध क्षेत्र की जानकारी अन्य विमानों के साथ शेयर करता है. इस विमान के पायलटों के लिए एक विशेष हेलमेट विकसित किया गया है, जो उन्हें विमान के सिर के आर-पार देखने और डेटा को आसानी से समझने में मदद करता है.