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अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर लगा इजरायल नाम का ग्रहण! नेतन्याहू ने कैसे बिगाड़ा पूरा खेल? गुस्साए ट्रंप ने कहा- ये नहीं होना चाहिए था


Isreal Attack On Lebanon Affecting Peace Deal: ईरान और अमेरिका जल्द ही शांति समझौते के नतीजे पर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब इजरायल की ओर से लेबनान पर किए गए हमले ने इस स्थिति पर पानी फेरने की पूरी कोशिश की है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 14, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:20 PM IST
अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर लगा इजरायल नाम का ग्रहण! नेतन्याहू ने कैसे बिगाड़ा पूरा खेल? गुस्साए ट्रंप ने कहा- ये नहीं होना चाहिए था
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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