बता दें कि ईरान-अमेरिका के बीच जल्द ही शांति समझौता होने की संभावना जताई जा रही थी. इसका संकेत बीते शुक्रवार (12 जून 2026) को खुद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की ओर से दिया गया था. उन्होंने अपने 'X'पोस्ट में कहा था कि वह शांति समझौते के करीब हैं. वहीं खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी 24 घंटों के अंदर ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौता होने का संकेत दिया था. हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शहबाज के 24 घंटे वाले दावे को फर्जी बता दिया, लेकिन उन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना से इंकार नहीं किया. ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौते के लगभग तय होने के बाद हुए इस हमले ने तेहरान को आग बबूला कर दिया है. अब इससे समझौते के टूटने की नौबत आ चुकी है.