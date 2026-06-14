West Asia War: पश्चिम एशिया में जहां बीते दिनों जल्द शांति समझौते की आहट सुनाई दे रही थी, तो वहीं अब इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला कर दिया है. इसके चलते अब शांति समझौते को लेकर बची-खुची उम्मीद में भी पानी फिरते दिखाई दे रहा है. इजरायली हमलों में कम से कम 3 लोग मारे जा चुके हैं और 15 घायल हैं. इस हमले के चलते अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता ठप होने के कगार पर है.
लेबनान की सिविल सिक्योरिटी एजेंसी ने रविवार ( 14 जून 2026) को कहा कि लेबनान की राजधानी के दहिये इलाके में कम से कम 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं. वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान में कहा कि लेबनानी समूह की ओर से इजरायली क्षेत्र की ओर की गई गोलीबारी के जवाब में सेना ने दाहिये में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया. इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजरायल की ओर 3 मिसाइलें दागीं. इससे उसने सीजफायर का घोर उल्लंघन किया.
हमले को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दाहिये के खिलाफ जायोनिस्टों की आक्रामकता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अमेरिका में या तो अपने कमिटमेंट को पूरा करने की इच्छाशक्ति नहीं है या उसमें ऐसा करने की क्षमता नहीं है.' गालिबफ ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहता है तो फिर शांति वार्ता की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने कहा,' अगर आपके पास अपने कमिटमेंट को पूरा करने की इच्छाशक्ति या क्षमता नहीं है, तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने की बात करने का कोई मतलब नहीं है.'
'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते नेतन्याहू को दक्षिणी बेरूत पर हमला रोकने के लिए कहा था, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने 'X' हैंडल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप से कहा था कि अगर हिजबुल्लाह उनके शहरों और नागरिकों पर गोलीबारी बंद नहीं करता है, तो इजरायल बेरूत में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेगा. वहीं अब बेरूत पर हमला करने के बाद खुद ट्रंप भी गुस्से से लाल हो गए हैं. उन्होंने यह तक कह दिया की यह हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए था.
ट्रंप ने बेरूत पर हमले के बाद सभी पक्षों से पीछे हटने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि यह हमला नहीं होना चाहिए था. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,' आज सुबह बेरूत पर हुआ हमला नहीं होना चाहिए था. खासकर ऐसे खास दिन जब हम ईरान के साथ शांति समझौते के बेहद करीब हैं. इजरायल को खतरों से अपना बचाव करने का अधिकार है, लेकिन जिस हमले का जवाब दिया गया वह बेहद छोटा और बेमतलब का था. इसमें कोई घायल या हताहत नहीं हुआ. इसे इस अहम प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए.'
ट्रंप ने आगे लिखा,' हम एक ऐसे समझौते के बेहद करीब हैं, जो लेबनान समेत पूरे इलाके में शांति लाएगा और सभी पक्षों को पीछे हट जाना चाहिए. इजरायल को लेबनान में कहीं भी और हमले नहीं करने चाहिए, लेकिन हिज़्बुल्लाह समेत किसी भी अन्य पक्ष को भी इजरायल पर हमले नहीं करने चाहिए. यह एक लंबी और शानदार शांति की शुरुआत हो सकती है. आइए इसे बर्बाद न करें. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप.'
बता दें कि ईरान-अमेरिका के बीच जल्द ही शांति समझौता होने की संभावना जताई जा रही थी. इसका संकेत बीते शुक्रवार (12 जून 2026) को खुद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की ओर से दिया गया था. उन्होंने अपने 'X'पोस्ट में कहा था कि वह शांति समझौते के करीब हैं. वहीं खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी 24 घंटों के अंदर ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौता होने का संकेत दिया था. हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शहबाज के 24 घंटे वाले दावे को फर्जी बता दिया, लेकिन उन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना से इंकार नहीं किया. ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौते के लगभग तय होने के बाद हुए इस हमले ने तेहरान को आग बबूला कर दिया है. अब इससे समझौते के टूटने की नौबत आ चुकी है.