US-चीन-रूस के उड़े तोते, इजरायल ने गाजा पर दागा ऐसा हथियार; मच गई विनाशलीला, देखिए VIDEO

Israel Laser Weapon: जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे जंग करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. हाल ही में इजरायल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अभी तक अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां नहीं कर पाई हैं. गाजा के साथ जंग के दौरान इजरायल ने लेजर हथियार का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को ड्रोन को मार गिराया है. ऐसा करने वाला इजरायल दुनिया का पहला देश बन गया है.

लेजर की मदद से दुश्मन को ड्रोंस को मार गिराने वाला डिफेंस सिस्टम इजरायल में मौजूद रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के जरिए बनाया गया है. हैरान कर देने वाले इस सिस्टम में एक तेज रोशनी की किरण दुश्मन के ड्रोन पर फोकस की जाती है कुछ ही लम्हों में वो ड्रोन तबाह हो जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस रोशनी में ऐसा क्या होता है कि ड्रोन गिर जाता है? तो इसका जवाब है कि उस लेजर वाली रोशनी में हीट (गर्मी) होती है जो ड्रोन को जलाकर गिरा देती है.

