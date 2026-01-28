Advertisement
Netanyahu: जासूसी से खुद को कैसे बचाते हैं इजरायली PM नेतन्याहू? एक फोटो से लीक हुआ सीक्रेट, आप भी कर सकते हैं ऐसा

Netanyahu: जासूसी से खुद को कैसे बचाते हैं इजरायली PM नेतन्याहू? एक फोटो से लीक हुआ सीक्रेट, आप भी कर सकते हैं ऐसा

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक लीक हुई फोटो ने सोशल मीडिया पर बड़ी गंभीर चर्चा शुरू कर दी है. इस फोटो में नेतन्याहू, सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से परेशान, लेकिन सजग दिख रहे हैं. उनकी ये तस्वीर कैसे पब्लिक डोमेन में आई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:18 AM IST
Netanyahu: जासूसी से खुद को कैसे बचाते हैं इजरायली PM नेतन्याहू? एक फोटो से लीक हुआ सीक्रेट, आप भी कर सकते हैं ऐसा

Benjamin Netanyahu clicked with tape on his phone camera: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक लीक हुई फोटो ने सोशल मीडिया पर बड़ी गंभीर चर्चा शुरू कर दी है. इस फोटो में नेतन्याहू, सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से परेशान, लेकिन सजग दिख रहे हैं. उनकी ये तस्वीर कैसे पब्लिक डोमेन में आई. कैसे अचानक सबको अपनी डिजिटल सिक्योरिटी की चिंता सताने लगी, आइए बताते हैं. 

कैसे हुआ खुलासा

एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्ट होस्ट मारियो नॉफल ने अपने एकाउंट से जब नेतन्याहू की फोटो शेयर की तो पहले पहल बहुत से लोगों को लगा कि ये एआई (AI) से बनी इमेज है, जिसमें नेतन्याहू एक पुराने से फोन के ऊपर टेप लगाकर बैक कैमरों को ढकते हुए दिख रहे हैं. फोटो पोस्ट करने के बाद उन्होंने अपने फॉलोवर्स से इस फोटो पर राय मांग ली. देखते-देखते ये तस्वीर दुनियाभर में वायरल हो गई और लोगों को साइबर सेफ्टी के बारे में जानने का एक मौका बैठे बिठाए मिल गया.

नेतन्याहू ने अपने फोन के कैमरे पर टेप क्यों लगाया?

नॉफल ने अपने फॉलोअर्स से फोन पर लाल टेप लगा होने की वजह पूछा और साथ में यह भी पूछा कि आम आदमी को इससे क्या सीख मिलती है.  उन्होंने कहा, 'नेतन्याहू ने अपने फोन के कैमरे पर टेप क्यों लगाया है, उन्हें किसकी चिंता है और अगर इजरायल के प्रधानमंत्री को ऐसा करने की जरूरत महसूस होती है, तो आम आदमी को भी सचेत रहना चाहिए.'

उनके फैंस ने फौरन AI चैटबॉट ग्रोक के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी. ग्रोक के मुताबिक नेतन्याहू के फोन कैमरे पर रेड टेप लगाना क्लासिफाइड जगहों पर इजयराल का एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जहां किसी कैमरे के ऊपर टेप या स्टिकर लगाकर खुद को और दूसरों को भी गलत तरीके से इमेज बनाने से रोकने के लिए लेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है. ग्रोक ने बताया वही नहीं, मेटा के CEO और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग जैसे लोग भी फोन कैमरे पर टेप लगाते हैं. ये लोग खुद को जासूसी के खतरे से बचाने के लिए न सिर्फ मोबाइल, बल्कि लैपटॉप के कैमरों को भी टेप से ढक देते हैं.

नेतन्याहू कब से कर रहे ऐसा

अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो या किसी भी दल की सरकार हो, उसका इजरायल से हमेशा रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है. नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए ऐसे उपाय स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. एमनेस्टी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के बड़े नेता, सैन्य अधिकारी दुश्मनों के टारगेट पर हैं, इसलिए नेतन्याहू समेत कई नेता और सेना के अफसर जासूसी से बचने के लिए ये कैमरा ढकने वाला कारगर टोटका जरूर आजमाते हैं.

इसे आसान भाषा में यूं समझिए कि अगर किसी ने कोई मालवेयर भेजकर आपके फोन का एक्सिस ले लिया तो वो दूर से बैठे बिठाए न सिर्फ आपकी हर लोकेशन जान सकता है, बल्कि आपकी बातें भी सुन सकता है, या आपका वीडियो बिना इजाजत के रिकॉर्ड कर सकता है.

