गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए शुरू होगा नया अभियान, क्या खत्म हो जाएगी जंग?
गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए शुरू होगा नया अभियान, क्या खत्म हो जाएगी जंग?

Israeli News: इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने गाजा सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए नए सैन्य अभियान का ऐलान किया है. हमास पर जमीनी, हवाई और समुद्री हमले तेज होंगे. इस बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अब तक 61,944 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:40 AM IST
गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए शुरू होगा नया अभियान, क्या खत्म हो जाएगी जंग?

Israeli News: गाजा पट्टी में लगातार जारी संघर्ष के बीच इजरायली सेना के प्रमुख एयाल जमीर ने ऐलान किया है कि गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए जल्द ही एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा. गाजा पट्टी का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला शहर होने के चलते यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि यह कदम पहले से ही तबाह गाजा के लिए और भी विनाशकारी साबित हो सकता है.

ऑपरेशन का अगला चरण होगा शुरू

गाजा के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख जमीर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि "ऑपरेशन गिडिऑन’स चेरीअट्स" का अगला चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा. यह ऑपरेशन मार्च में फिर से शुरू किया गया था, जब युद्धविराम के बाद बंधकों की रिहाई आंशिक तौर पर हुई थी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गाजा सिटी में हमास पर जमीनी, हवाई और समुद्री हमले तेज़ किए जाएंगे, जब तक कि संगठन पूरी तरह से हार न मान ले. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि गाजा में बंदी बनाए गए सभी लोगों को वापस लाना सेना का नैतिक कर्तव्य है.

नागरिकों को हटाने की योजना

सेना प्रमुख का यह बयान उस समय आया है जब इजरायल ने गाजा सिटी से निवासियों को दक्षिणी गाजा में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है. इसके तहत रक्षा मंत्रालय की संस्था कोगाट (COGAT) ने बताया कि रविवार से नागरिकों को तंबू बांटे जाएंगे ताकि उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता है. दूसरी ओर हमास ने इस कदम को "नए सिरे से जनसंहार और विस्थापन" बताते हुए कड़ी निंदा की है.

हालात और बिगड़ते जा रहे हैं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा में पिछले 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 61,944 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1.55 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं. हालात इतने खराब हैं कि भूख और कुपोषण से अब तक 258 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 110 बच्चे भी शामिल हैं. केवल पिछले 24 घंटे में ही सात लोगों ने भूख से दम तोड़ा है. ऐसे में इजरायल का यह नया सैन्य अभियान उस समय शुरू होने जा रहा है जब संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर हो रही बातचीत जुलाई से ठप पड़ी हुई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;