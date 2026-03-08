तेहरान में आग की नदियां! इजरायल ने उड़ाए ईरान के तेल डिपो, शहर में फैल गया काला धुआं, लोगों का घुटा दम

Advertisement
Israel Army War News in Hindi: इजरायल ने जंग के 8वें दिन ईरान के तेल डिपो पर धावा बोल दिए. तेहरान में किए गए भीषण हमलों में शहर की कई तेल रिफाइनरियां तबाह हो गईं, जिससे पूरे शहर में काला धुआं फैल गया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:16 PM IST
Israeli Army Attacks Iranian Oil Depots: यूएस-इजरायल के साथ जंग में उलझने की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह ईरान ने सपने में नहीं सोचा था. लेकिन अब जब वास्तविकताओं से उसका सामना हो रहा है, वो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता. पिछले कई दिनों से चल रही भीषण जंग के 8वें दिन यानी शनिवार रात को इजरायली सेनाओं ने उसकी ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया. इस दौरान तेहरान के आसपास तेल कुओं और रिफाइनरियों पर मिसाइल और बम दागे गए. इस भयावह हमले में तेहरान में बनी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी समेत 25 बड़े तेल भंडारण टैंकों को तबाह कर दिया गया. हमलों के बाद जलता हुआ तेल शहर की सड़कों पर बहता दिखाई दिया. 

इजरायल ने तेल डिपो को बनाया निशाना

ईरानी मीडिया के अनुसार, इजरायल फाइटर जेट्स ने तेहरान के कौहक, करज और शाहरान इलाकों में बने तेल डिपो पर हमले किए. इन हमलों की वजहों से वहां पर भयंकर आग लग गई, जिससे निकले काले धुएं ने चारों ओर का इलाका अपनी चपेट में ले लिया. शाहरान ऑयल डिपो पर हमले से जलता हुआ तेल नाले से होकर तेहरान की सड़कों पर बहने लगा. सोशल मीडिया पर यह नजारा देखकर लोग सहम गए. 

पूरे शहर में फैल गया काला धुआं

इन हमलों से कई ईंधन डिपो में बड़ी आग लग गई, जिससे विशाल आग के गोले और घने धुएं के बादल आसमान में उठे. निवासी सुबह उठे तो आसमान अंधेरा था. धुआं पूरे शहर में फैल गया और कई इलाकों में धुंध छा गई. शहर में काला धुआं और तेल युक्त बारिश से लोग प्रभावित हुए. अधिकारियों ने नागरिकों को घरों के अंदर रहने, एयर कंडीशनर बंद रखने और बाहर न निकलने की सलाह दी है.

ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान और अल्बोर्ज प्रांत में चार तेल भंडारण सुविधाएं और एक ईंधन ट्रांसफर सेंटर को निशाना बनाया गया. इनमें कम से कम 4 लोगों की मौत भी हो गई. इस जंग में यह पहली बार था, जब इजरायल ने ईरान की तेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को सीधे तौर पर निशाना बनाया था. इसका मकसद ईरान की सैन्य आपूर्ति को बाधित करना बताया जा रहा है. 

सड़कों पर बना आग की नदियों जैसा माहौल

शाहरान डिपो से तेल लीक होकर नालियों में पहुंचा, जिससे सड़कों पर आग की नदियों जैसा माहौल बन गया है. फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. लेकिन कई जगहों पर आग अब भी लगी हुई है.  ईरान पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब वहां पर नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया अब भी अधर में है. 

इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. IDF ने अपने बयान में कहा, यह फैसला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया. इसके जरिए ईरानी आतंकी शासन की विभिन्न उपभोक्ता इकाइयों को ईंधन दिया जाता था. जिनमें ईरान की मिलिट्री यूनिट्स भी शामिल थीं. 

