Israel Syria News: ईरान के बाद इजरायल ने अब सीरिया पर बोला धावा, राजधानी पर ताबड़तोड़ बरसाए बम

Israel Attack on Syria News: अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे इजरायल ने ईरान को पीटने के बाद अब एक और अरबी मुस्लिम देश पर धावा बोल दिया है. इस देश का नाम सीरिया है. इजरायली वायुसेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर कई इमारतों को तबाह कर दिया. उसके निशाने पर सीरिया की इस्लामिक सेना रही. इजरायली वायुसेना ने चुन-चुनकर सीरियाई सेना के ठिकाने तबाह किए. इस दौरान लोग दहशत की वजह से सड़कों पर जहां-तहां भागते हुए नजर आए.

इस समुदाय को बचाने की जद्दोजहद

इजरायल ने यह हमला सीरिया में स्थानीय ड्रूज समुदाय के लोगों को बचाने के लिए किया है. सीरिया में बशर अल असद की सरकार के पतन और कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम संगठन हयात उल तहरीर की सरकार बनने के बाद ड्रूज समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं. इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेइदा (Suwayda) में रहने वाले ड्रूज समुदाय पर सीरियाई सेना के अलावा हथियारबंद कट्टरपंथी सुन्नी भी हमला कर रहे हैं.

Chief of Staff Zamir on the Syrian border: "Our brothers, members of the Druze community, I am aware of your pain. Observe the law and protect your lives - we will not allow southern Syria to become a stronghold of terror." pic.twitter.com/0yGWHjI919

— Eli Afriat (@EliAfriatISR) July 16, 2025