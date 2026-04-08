Advertisement
trendingNow13170188
Hindi Newsदुनियामान नहीं रहा था इजरायल... डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी ऐसी बात कि झट से सीजफायर पर हो गया राजी

मान नहीं रहा था इजरायल... डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी ऐसी बात कि झट से 'सीजफायर' पर हो गया राजी

How Israel Ready to Ceasefire on Iran: ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका तो 'सीजफायर' के लिए तैयार हो गया लेकिन इजरायल 'सीजफायर' के लिए तैयार नहीं हो रहा था. फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को इस 'सीजफायर' की ऐसी कौन सी बातें बताईं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी 'सीजफायर' के लिए तैयार हो गए?

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीजफायर पर नहीं मान रहा था इजरायल लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या समझाया कि... (Photo - AI)
सीजफायर पर नहीं मान रहा था इजरायल लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या समझाया कि... (Photo - AI)

मिडिल ईस्ट जंग को लेकर अमेरिका ने ईरान पर आगामी दो सप्ताह के लिए 'सीजफायर' का ऐलान कर दिया है. इस बीच अमेरिका ने अपने सहयोगी इजरायल को भी ईरान पर 'सीजफायर' के लिए मना लिया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को 'सीजफायर' से मनाने के लिए ऐसी शर्तें समझाईं कि इजरायल भी ईरान के खिलाफ 'सीजफायर' के लिए तैयार हो गया. ट्रंप ने इजरायल को बताया कि आगामी दो सप्ताह  में होने वाली बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान की परमाणु सामग्री को हटाने और यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) को रोकने और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को खत्म करने पर जोर देगा. 

मिडिल ईस्ट जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन अब ईरान के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है. आगामी बातचीत को लेकर अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, बल्कि ठोस नतीजों पर केंद्रित रहेगी. वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं में ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह सीमित करना सबसे ऊपर है. इसके तहत ईरान से न केवल परमाणु सामग्री हटाने की मांग की जा रही है, बल्कि यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को पूरी तरह रोकने का दबाव भी बनाया जा रहा है.

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने की रणनीति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका करीब 1000 पाउंड यूरेनियम को ईरान से हटाने या अपने नियंत्रण में लेने की योजना पर विचार कर रहा है. यह कदम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निर्णायक रूप से कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हुए उसे खत्म करने की मांग कर रहा है. इस मुद्दे को भी वार्ता की मुख्य शर्तों में शामिल किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर कूटनीति का रास्ता नहीं रहा कामयाब तो अमेरिका...

हालांकि, इस सख्त रुख के साथ अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि अगर कूटनीतिक रास्ता नाकाम रहता है, तो वह कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा. जरूरत पड़ने पर जमीनी कार्रवाई (ग्राउंड ऑपरेशन) की चेतावनी भी दी गई है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं. ऐसे में आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव बातचीत से सुलझेगा या फिर दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ेगी.

यह भी पढ़ेंः  मिडिल ईस्ट में जंग से मचा हाहाकार, पुतिन हुए मालामाल! भारत पर क्या होगा इसका असर?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpCeasefireIsraeliran

Trending news

100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप