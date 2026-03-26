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Hindi Newsदुनियाऐसे तो गाजा जैसा हो जाएगा ईस्ट का पेरिस लेबनान, ईरान का साथ देने पर इजरायल ने रौंदा; एक्सपर्ट बोले- व्हाइट फॉस्फोरस से जल रही जमीन

ऐसे तो गाजा जैसा हो जाएगा 'ईस्ट का पेरिस' लेबनान, ईरान का साथ देने पर इजरायल ने 'रौंदा'; एक्सपर्ट बोले- व्हाइट फॉस्फोरस से जल रही जमीन

White Phosphorus, South Lebanon: ईरान का साथ देने के चक्कर में आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने लेबनान को दांव पर लगा दिया है. हिजबुल्ला का नामोनिशान मिटाने के लिए इजरायल काल बनकर टूट रहा है. ताजा हमले के बाद मानवाधिकार संगठनों ने एक बार फिर से इजरायल पर सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. क्या है हकीकत? आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:14 PM IST
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White Phosphorus attack in Lebanon
White Phosphorus attack in Lebanon

Israel used white phosphorus in Lebanon: क्या ईरान युद्ध के बीच लेबनान के हिजबुल्ला आतंकियों का नामोनिशान मिटाने के लिए इजरायल, व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके लेबनान की जमीन जला रहा है. क्या आईडीएफ यानी इजरायली फौजों ने बीते 15 दिनों में इंसानों के मांस को पल भर में गला देने वाले केमिकल की बारिश करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है. ये चर्चा इसलिए क्योंकि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर दावा किया है कि आईडीएफ (IDF) ने दक्षिणी लेबनान की जमीन को बंजर बनाने वाले व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है. 

ईरान की जंग का साइड इफेक्ट

ह्यूमन राइट्स वॉच के रिसर्चर्स का कहना है कि जब M825 सीरीज का 155mm आकार वाला तोप का गोला फटता है, तब उसके अंदर भरा व्हाइट फॉस्फोरस हवा के संपर्क में आकर एक खास आकार के धुएं का बादल बनाता है. सफेद धुएं के गुबार के खास पैटर्न से शोधकर्ताओं को लगता है कि इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर कहर बरपाया है.

कुछ वायरल वीडियो के हवाले से न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संगठन HRW ने दावा किया कि 8 तस्वीरों से उन्होंने उन ठिकानों का पता लगाया है जहां इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस से हमला किया. हाल ही में दक्षिणी लेबनान की योमोर सिटी के ऊपर सफेद फॉस्फोरस वाले गोले फटते देखे गए थे. इसी इलाके से लोगों का पलायन हुआ था. उस आधार पर व्हाइट फास्फोरस अटैक की बात की जा रही है.

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क्या दो हिस्सों में टूट जाएगा 60 लाख की आबादी वाला लेबनान?

ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्ला अपना वजीफा बंद होने से बौखलाया हुआ है. इजरायल और अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने हिजबुल्ला को फंड करके हमास जैसा मजबूत संगठन बनाने के काम किया है. ऐसे में ईरान पर हमला हुआ तो हिजबुल्ला ने नमक का कर्ज चुकाने के लिए इजरायल को निशाना बनाया. लेकिन हिजबुल्ला भूल गया कि इस बार की जंग में अमेरिका इजरायल को पीछे से सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी ढाल बनकर ईरान पर हमला कर रहा है.

ऐसे में खुद को वजूद को खतरा बताते हुए इजरायल ने किसी भी तरह के युद्ध के नियमों को मानने से इनकार करते हुए लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाया है. इस ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्ला की खुफिया सुरंगों, उसके रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी-टैंक मिसाइल साइट्स को नेस्तनाबूद करने का टारगेट सेट किया है. इस मुहिम में हाल के दिनों में इजराइली सेना ने सड़कें, पेट्रोल पंप, पुल और अस्पतालों पर बमबारी की है ताकि दक्षिण लेबनान को बाकी देश से काट दिया जाए.

ईरान की जंग में लेबनान क्यों पिस रहा?

लेबनान की आबादी करीब 60 लाख है. इस देश को हिजबुल्ला नामक संगठन ने लंबे समय से अपने अघोषित नियंत्रण में ले रखा है. लेबनान की सरकार तक में उसका दखल है. वो ईरान से फंडिग लेकर इजरायल पर हमले करता था. ईरान की जंग बढ़ती जा रही है, इसलिए हिजबुल्ला वजूद बचाने के चक्कर में इजरायल पर हमला करके खुद तो डूब ही रहा है और लेबनान की जनता को भी डुबा रहा है.

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कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लेबनान का हाल अब गाजा जैसा हो सकता है. वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 28 फरवरी से इजरायल के हमलों में अब तक वहां कम से कम 850 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा 2,105 लोग घायल हुए हैं और 8 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं. 

सफेद फॉस्फोरस क्या है?

सफेद फॉस्फोरस जानलेवा केमिकल है. ये मोम जैसा पीला या एकदम सफेद दिखता है. इसकी महक लहसुन और बारूद की मिलीजुली गंध का अहसास कराती है. ये हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अपने आप जलने लगता है. इस दौरान ये 815 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करता है. जब आबादी वाले इलाकों में इस केमिकल को गोले में भरकर फेंका जाता है तो उससे बड़ी-बड़ी इमारतों में लगे खिड़की दरवाजे जलने लगते हैं. इसके संपर्क में आने पर इंसानी शरीर का मांस-हड्डियां सब जल सकती हैं. वहीं इसकी चपेट में आने से ऑर्गन फेल्योर हो सकता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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