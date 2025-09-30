Advertisement
trendingNow12942915
Hindi Newsदुनिया

DNA: अब हाइफा पर इजरायल सुधारेगा अपनी भूल, अंग्रेजों की कहानी डिलीट कर पढ़ाएगा भारतीय सैनिकों की बहादुरी

DNA on Haifa of Israel: जिस तरह भारत में वर्षों से बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है, वैसा ही वर्षों से इजरायल में भी चल रहा था. लेकिन इजरायल ने अब अपनी इस गलती को सुधारने का फैसला कर लिया है. वह अपने इतिहास में अंग्रेजों की कहानी डिलीट कर भारतीय सैनिकों की बहादुरी को पढ़ाएगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: अब हाइफा पर इजरायल सुधारेगा अपनी भूल, अंग्रेजों की कहानी डिलीट कर पढ़ाएगा भारतीय सैनिकों की बहादुरी

Who gave independence to Haifa from Türkiye: इजरायल भारत को लेकर अपना इतिहास करेक्ट करेगा. भारत में अक्सर इतिहास लिखने में ग़लतियों के आरोप लगते हैं, इतिहास में मिलावट की बात की जाती है. लेकिन इतिहास को लेकर ये विवाद सिर्फ़ भारत तक ही सीमित नहीं है. अब इज़रायल ने भी अपने इतिहास में एक मिलावट की बात स्वीकार की है और इसे ठीक करने का ऐलान किया है. इज़रायल के इतिहास की किताबों में ये ग़लती, वहां के शहर हाइफा के युद्ध को लेकर की गई थी. अभी तक हाइफा के युद्ध को लेकर वहां के लोगों को इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता था कि उन्हें ऑटोमन शासन यानी तुर्किए से मुक्ति अंग्रेज़ों ने दिलाई थी.

हाइफा पर इजरायल सुधारेगा अपनी भूल

लेकिन अब हाइफा के मेयर योना योहाव ने ख़ुद स्वीकार किया है कि उन्हें आज़ादी दिलाने वाले ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे. हाइफा के मेयर ने कहा कि इस ऐतिहासिक ग़लती को ठीक किया जा रहा है. वहां के हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि हमें आज़ाद कराने वाले ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे.

Add Zee News as a Preferred Source

तलवार-भऊालों से खदेड़ दिए थे तुर्किए सैनिक

हाइफा का ये ऐतिहासिक युद्ध 107 साल पहले यानी 23 सितंबर 1918 को हुआ था. मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर के भारतीय घुड़सवार रेजिमेंट ने माउंट कार्मेल से ऑटोमन सेना को खदेड़ दिया था. भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद हाइफा को आज़ाद कराया. उन्होंने मशीनगन और तोपों से लैस तुर्किए के सैनिकों के ठिकानों पर सीधा हमला किया.

400 साल बाद इजरायली भूमि को मिली आजादी

इस अभियान को इतिहास में 'अंतिम महान घुड़सवारी अभियान' कहा जाता है. इस लड़ाई में बहादुरी दिखाने के लिए मेजर दलपत सिंह को 'हीरो ऑफ हाइफा' कहा गया. इस युद्ध में मेजर दलपत सिंह समेत जोधपुर लांसर के 8 सैनिक शहीद हो गए जबकि 34 घायल हुए. इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने तुर्किए के 700 सैनिकों को क़ैदी बनाकर उनके हथियार ज़ब्त कर लिए थे. इस युद्ध ने इज़राइली भूमि पर 400 साल से ज़्यादा लंबे तुर्किए राज का अंत कर दिया था.

भारतीय सैनिकों को कृतज्ञता से याद करते हैं इजरायली

यही वजह है कि इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर हाइफा हर साल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्किए के कब्ज़े से ख़ुद को मुक्त कराने के लिए, प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है. भारतीय दूतावास और हाइफा नगरपालिका की तरफ़ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इजरायल के डाक विभाग ने भी हाइफा को आज़ाद कराने में भारतीय सैनिकों की भूमिका की सराहना करते हुए 2018 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था. 

DNA: तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ; काम नहीं आया 'चक्रव्यूह'

 

इजरायल के साथ दोस्ती के प्रतीक के रूप में भारत ने जनवरी 2018 में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दिल्ली यात्रा के दौरान तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर 'तीन मूर्ति हाइफा चौक' कर दिया था.

दोनों विश्व युद्धों में दुनिया ने देखी बहादुरी

भारतीय सेना के शौर्य का एक लंबा इतिहास रहा है. प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 75 हज़ार भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 87 हज़ार सैनिकों ने बलिदान दिया था. विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की जीत में इन भारतीय सैनिकों के बलिदान की अहम भूमिका थी. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती.

अब इतिहास से साफ हो जाएंगे अंग्रेज

अंग्रेज़ों का शासन होने की वजह से भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद नहीं किया जाता. इज़रायल के इतिहासकार भी इसी सोच का शिकार बने थे. यहां तक कि हमारी युवा पीढ़ी भी इन ऐतिहासिक तथ्यों से काफ़ी हद तक परिचित नहीं है. आज ये ख़बर आप तक पहुंचाने का एक उद्देश्य भारतीय सैनिकों की बहादुरी की याद दिलाना और इतिहासकारों के द्वारा उन्हें भुलाने के बारे में बताना भी था. अच्छी बात है कि हाइफा के मेयर ने अपनी ग़लती को सुधारने का काम किया है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
;