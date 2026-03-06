Advertisement
trendingNow13131480
Hindi Newsदुनियाईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर हमले की प्लानिंग! 90 दिन पहले इजरायल ने तैयार कर लिया था खाका

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर हमले की प्लानिंग! 90 दिन पहले इजरायल ने तैयार कर लिया था खाका

इजरायल के रक्षामंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि उस समय क्षेत्रीय हालात और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस तरह के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया गया था. रक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि उस दौर में इजरायल को ईरान से जुड़े खतरों को लेकर काफी चिंता थी, जिसके चलते शीर्ष स्तर पर कई संवेदनशील रणनीतिक फैसलों पर चर्चा हुई. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayatollah Ali Khamenei Photo - AI
Ayatollah Ali Khamenei Photo - AI

इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी. दरअसल इजरायल ने इस हमले की तैयारी का प्लान 3 महीने पहले ही कर लिया था. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने 5 मार्च 2026 को एक टीवी इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि इजरायल ने पिछले साल नवंबर में ही Ayatollah Ali Khamenei पर हमला करने का प्लान तैयार कर लिया था.  काट्ज के मुताबिक यह फैसला एक बेहद छोटी और पूरी तरह गोपनीय बैठक में लिया गया था, जिसमें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे.

इजरायल काट्ज ने कहा कि उस समय क्षेत्रीय हालात और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस तरह के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया गया था. रक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि उस दौर में इजरायल को ईरान से जुड़े खतरों को लेकर काफी चिंता थी, जिसके चलते शीर्ष स्तर पर कई संवेदनशील रणनीतिक फैसलों पर चर्चा हुई. हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि उस योजना को अमल में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे या बाद में उस पर क्या फैसला हुआ. काट्ज के इस बयान के सामने आने के बाद मध्य पूर्व की राजनीति और इजरायल-ईरान के तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.

पहले ये एक्शन 2026 के मध्य में लेना था, फिर बदल गया प्लान

शुरुआत में योजना थी कि यह कार्रवाई छह महीने बाद, यानी 2026 के मध्य में की जाएगी. लेकिन हालात इतनी तेजी से बदले कि फैसला जल्दी लेना पड़ा. आखिरकार अमेरिका और इजरायल ने मिलकर फरवरी के अंत में ही हमला शुरू कर दिया. हमले के शुरुआती घंटों में ही एक बड़ा घटनाक्रम हुआ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. माना जा रहा है कि यह दुनिया के इतिहास में पहली बार है जब किसी देश के सर्वोच्च नेता की मौत हवाई हमले में हुई है. इसके बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए. अमेरिका और इजरायल का यह संयुक्त हवाई अभियान अब एक हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है. लगातार हो रहे हमलों के बीच पूरे इलाके में तनाव और युद्ध का खतरा तेजी से फैल गया है, जिससे क्षेत्र की स्थिति बेहद विस्फोटक बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

नवंबर 2025 में नेतन्याहू ने क्यों लिया यह फैसला?

नवंबर 2025 में इजरायल की सुरक्षा रणनीति को लेकर एक बेहद गोपनीय बैठक हुई थी. यह बैठक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई थी, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल थे. इजरायल के रक्षा मंत्री Israel Katz ने बाद में Channel 12 को दिए एक इंटरव्यू में इस बैठक का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि यह बैठक बेहद छोटे दायरे में हुई थी और इसमें सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. काट्ज के मुताबिक, उस बैठक में नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा था कि इजरायल का लक्ष्य ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei को खत्म करना है. यह बयान इस बात का संकेत देता है कि उस समय इज़रायल के शीर्ष नेतृत्व के बीच ईरान को लेकर कितनी आक्रामक रणनीति पर विचार किया जा रहा था.

यह भी पढ़ेंः 'खोर्रमशहर के पल आने...', सुप्रीम लीडर खामेनेई के एक्स अकाउंट से रहस्यमयी चेतावनी

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Israelus attack on iranAyatollah Ali Khamenei

Trending news

निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका