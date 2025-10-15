इस 1 डेड बॉडी पर फिर इजराइल-हमास में छिड़ सकती है जंग! क्या नेतन्याहू को मिला धोखा?

Gaza Conflict: इजराइल ने हाल ही में हमास द्वारा लौटाए गए बंधकों के शवों को बंधक मानने से इनकार किया है. इजराइल ने कहा कि इन शवों को मानवीय आधार पर लौटाया गया है न कि किसी बंधक समझौते के तहत. इससे पहले, इजराइल ने दावा किया था कि हमास के पास अब कोई जीवित बंधक नहीं हैं. इजराइली सेना ने कहा है कि हमास द्वारा लौटाए गए शवों में से एक का किसी भी इजराइली बंधक से कोई संबंध नहीं है. यह बात राष्ट्रीय फोरेंसिक चिकित्सा संस्थान में जांच के बाद सामने आई है. बता दें, हमास ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को 4 शव सौंपे थे जिन्हें शुरू में बंधकों का माना गया था लेकिन अब इजराइल ने स्पष्ट किया है कि उनमें से एक का किसी भी लापता इजराइली नागरिक से कोई संबंध नहीं है.

युद्धविराम में पड़ सकता है खलल

बता दें, युद्धविराम लागू होने से पहले गाजा में 48 इजराइली बंधक अभी भी बंधक थे जिनमें से 28 के मृत होने की आशंका थी. हाल ही में सौंपे गए चार शवों में से तीन की पहचान अब बारूक, निमरोदी और लेवी के रूप में हो गई है लेकिन चौथे शव की पहचान नहीं हो पाई है. इस तरह गाजा में अभी भी 21 मृत बंधक बचे हैं. शवों की वापसी एक युद्धविराम समझौते के बाद हुई है जिसका उद्देश्य सभी जीवित और मृत बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है.

हालांकि इजराइल ने हमास को सोमवार तक सभी अवशेष लौटाने की समय सीमा तय की थी लेकिन हमास ने अभी तक अवशेष नहीं लौटाए है. जानकारों का मानना है कि हमास की इस हरकत से तनाव बढ़ सकता है और नाज़ुक युद्धविराम में खलल पड़ सकता है. इस बीच, गाजा में स्थानीय लोग संघर्ष के फिर से शुरू होने की आशंका से चिंतित हैं. आटे और तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि कई निवासियों को डर है कि हमास और इजराइल के बीच तनाव के कारण सहायता रोक दी जा सकती है.