/नेतन्याहू के दबदबे को चुनौती! पूर्व सेना प्रमुख की पार्टी सर्वे में निकली आगे, क्या Bibi के हाथ से जाएगी सत्ता?

इजरायल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने एक मजबूत चुनौती उभरती दिखाई दे रही है. पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट की याशार पार्टी हालिया सर्वे में 25 सीटों के अनुमान के साथ नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से चार सीट आगे है. इस सर्वे में लिकुड को 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.
दरअसल, जुलाई में प्रकाशित एक Zman Yisrael सर्वे में भी याशार को 25 सीटें मिली थीं और लिकुड 21 पर रही थी. हालांकि, दूसरे सर्वे में आंकड़े अलग रहे हैं और चुनावी तस्वीर लगातार बदल रही है.
गादी आइजेनकोट की सबसे बड़ी ताकत उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और युद्ध का अनुभव है. वह इजरायल के पूर्व IDF चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं. राजनीति में उन्होंने याशार पार्टी के जरिए केंद्र और मध्यमार्गी दक्षिणपंथी मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की है. उनकी पार्टी राष्ट्रीय एकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता देती है. 7 अक्टूबर 2023 के हमले की स्वतंत्र राज्य जांच की मांग भी उनके एजेंडे का अहम हिस्सा है.
आइजेनकोट की निजी जिंदगी में युद्ध की बड़ी त्रासदी भी जुड़ी है. गाजा युद्ध में उनके बेटे गैल और दो भतीजों की मौत हुई. इस व्यक्तिगत नुकसान ने उन्हें जनता के बीच अलग तरह की विश्वसनीयता दी है. उन्होंने 2024 में नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट भी छोड़ दी थी और सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए थे.
आइजेनकोट की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे सिर्फ उनकी सैन्य छवि नहीं है. 7 अक्टूबर के हमले के बाद सुरक्षा, युद्ध की रणनीति, बंधकों की वापसी और सरकार की जवाबदेही को लेकर इजरायल में लगातार बहस हुई है. इसी माहौल में आइजेनकोट खुद को शांत, सीधे और व्यावहारिक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं. उनकी पार्टी का नाम Yashar है, जिसका अर्थ सीधेपन या ईमानदारी से जुड़ा है.
कई सर्वे में याशार को 21 से 25 सीटों के आसपास दिखाया गया है. जुलाई के एक Channel 13 सर्वे में भी याशार ने लिकुड को मामूली अंतर से पीछे छोड़ा था. एक अन्य सर्वे में आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए नेतन्याहू से ज्यादा पसंद किया गया. हालांकि, इजरायल में प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव नहीं होता; सरकार नेसेट में बहुमत के आधार पर बनती है.
चुनाव में 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जवाबदेही सबसे अहम मुद्दों में शामिल है. हमले में 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे. विपक्ष स्वतंत्र राज्य आयोग से जांच कराने की मांग करता रहा है, जबकि सरकार ने अलग तरह की जांच व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है. दूसरा बड़ा मुद्दा इजरायल की भविष्य की सुरक्षा रणनीति है. गाजा, लेबनान और अन्य मोर्चों पर लंबे सैन्य अभियान ने रिजर्व सैनिकों और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है.
सैन्य सेवा से अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को मिलने वाली छूट भी बड़ा विवाद है. कई विपक्षी दल इस छूट को खत्म करने की मांग करते हैं, जबकि धार्मिक दल इसे बनाए रखना चाहते हैं. इसके साथ बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत भी आम मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है.
सर्वे में याशार की चार सीटों की बढ़त निश्चित रूप से आइजेनकोट के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत है, लेकिन इससे सरकार बनना तय नहीं होता. इजरायल की नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए. हालिया सर्वे में आइजेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्षी खेमे कई बार 56 से 60 सीटों के आसपास दिखाई दिया है. एक जुलाई सर्वे में विपक्षी जायनिस्ट ब्लॉक को 61 सीटों का अनुमान भी मिला था, लेकिन दूसरे सर्वे इससे कम रहे.
यही वजह है कि चुनाव का असली खेल सिर्फ याशार और लिकुड के बीच सीटों की लड़ाई नहीं होगा. छोटे दक्षिणपंथी दल, अरब-बहुल पार्टियां और विपक्षी दलों के बीच गठबंधन सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. जुलाई के 25-21 वाले सर्वे में याशार और लिकुड के बीच अंतर जरूर बड़ा था, लेकिन नेसेट में बहुमत का आंकड़ा अभी भी दूर था. इसलिए आइजेनकोट को अपनी बढ़त बनाए रखने के साथ-साथ चुनाव के बाद सहयोगी जुटाने की रणनीति भी तैयार करनी होगी. दूसरी ओर नेतन्याहू के लिए चुनौती यह है कि लिकुड की सीटों में गिरावट रुकती है या नहीं. ऐसे में 27 अक्टूबर का चुनाव इजरायल की सत्ता के लिए बेहद अहम मुकाबला बनता जा रहा है.