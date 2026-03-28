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Hindi Newsदुनियाइजरायल का एक और दुश्मन जंग में उतरा, दूसरा होर्मुज भी बंद होगा? दुनिया में खलबली

इजरायल का एक और दुश्मन जंग में उतरा, दूसरा 'होर्मुज' भी बंद होगा? दुनिया में खलबली

ईरान और इजरायल-अमेरिका में लड़ाई अब और तेज हो सकती है. पहली बार एक महीने की जंग में एक और खतरनाक संगठन कूद पड़ा है. मिसाइल दागी गई. इजरायल ही नहीं, सऊदी के लिए भी खतरा बढ़ गया. समंदर में माल लेकर जाने वाले जहाजों का एक और रूट बंद हो सकता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:27 PM IST
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फाइल फोटो
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ईरान युद्ध शुरू होने के एक महीने के अंदर ही एक और 'खिलाड़ी' की एंट्री हो गई है. यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हूतियों ने यलगार (आक्रमण) का एलान कर दिया है. करीब 2000 किमी की दूरी से इजरायल के दक्षिणी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई. वैसे, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन दुनिया में खलबली जरूर मच गई है. इसकी वजह है हूतियों की लोकेशन. होर्मुज वाला रूट पहले से ही ईरान ने ब्लॉक करके रखा है. अब हूती विद्रोहियों ने ठानी तो एक और 'होर्मुज' बंद हो सकता है. 

आपको याद होगा, इन्हीं हूती विद्रोहियों ने गाजा संघर्ष शुरू होने से पहले इजरायल और दूसरे देशों के जहाजों पर हमले शुरू कर दिए थे. हमास और इजरायल के बीच सीजफायर के बाद हूतियों ने हमले रोक दिए. अब यमन के विद्रोहियों की युद्ध में एंट्री हुई, तो हालात बिगड़ सकते हैं. fallback

अब आप तस्वीर को गौर से देखिए. हूती बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश करते हैं. अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया के लिए नई मुसीबत पैदा कर सकता है. उनके हमले के डर से पहले भी कुछ शिपिंग कंपनियां लाल सागर और स्वेज नहर वाले रूट की जगह दूसरे रास्तों से माल की डिलिवरी करने लगी थीं. दुनिया का करीब 15 प्रतिशत समुद्री व्यापार इसी लाल सागर (स्वेज नहर) से होकर गुजरता है. न सिर्फ शिपिंग और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी बल्कि सऊदी अरब के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा हो जाएगा. 

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भारत के लिए भी यह स्थिति विषम हो सकती है क्योंकि हमारा तेल और दूसरे सामान इसी रास्ते से यूरोप पहुंचते हैं. यह रूट असल में एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला एक प्रमुख रूट है. 

ईरान के समर्थन में जिहाद: क्या-क्या कर सकते हैं हूती?

1. लाल सागर के पास तेल और सामान के रूट के हिसाब से बाब अल मंदेब एक अहम प्वाइंट है. यह यमन से सटा है, जहां ईरान के प्रॉक्सी और अमेरिका की नजर में घोषित आतंकी हूती हथियार लिए सक्रिय हैं. ये पूरा इलाका ब्लॉक कर सकते हैं. 

2. हूतियों ने हमले शुरू किए तो बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में जहाज खतरे में पड़ जाएंगे. इससे पहले से संकट में घिरा वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति बाधित होगी. 

3. हूती विद्रोही इजरायल के अंदर तक तेल अवीव, बंदरगाह, हवाई अड्डे तक लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोनों से हमले कर सकते हैं. इसकी शुरुआत भी हो गई है. 

4. हूती पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और शिप पर हमले बढ़ा सकते हैं. इससे अमेरिकी सेना पर दबाव बढ़ेगा और लड़ने का एक नया मोर्चा खुल जाएगा. 

पढ़ें: याचना नहीं, अब रण होगा... पश्चिम एशिया में किसकी जिद पर हो रही 'महाभारत', ईरान युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा?

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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