WATCH: इजरायल का सबसे भीषण 'इंतकाम', हमास इंटेलिजेंस चीफ का घर उड़ाया; देखें वीडियो

Hamas-Israel News: हमास (Hamas) के अटैक के जवाब में इजरायली सेना (Israel Army) ने भी हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. इजरायल ने हमास आतंकी समूह और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और हमास के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया और कहा कि घुसपैठ करने वाले हमास आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा. इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास ने एक गंभीर गलती की है, उसने इजरायल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है. घुसपैठ के हर स्थान पर IDF के जवान दुश्मन से लड़ रहे हैं. मैं सभी नागरिकों से होम फ्रंट कमांड के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आह्वान करता हूं. इजरायल इस युद्ध में जीतेगा.

हमास इंटेलिजेंस चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक

उधर इजरायल की सेना ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक की है. गाजा में हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर इजरायल के फाइटर जेट्स ने बमबारी की है. इजरायली सेना की तरफ से जारी वीडियो में एयर स्ट्राइक के बाद बिल्डिंग में धमाका होता दिख रहा है.

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization.

The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023