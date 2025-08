कमजोरी, भुखमरी और कंकाल शरीर...इजरायली बंधक की बिगड़ी हालत, विदेश मंत्रालय ने गाजा को लेकर कसा तंज

Israel Attack On Gaza: गाजा में बढ़ती भुखमरी को लेकर संयुक्त राष्ट्र समेत कई संगठन और UAE, जॉर्डन जैसे कई देश उसे मानवीयता सहायता पहुंचा रहे हैं. वहीं अब इजरायली विदेश मंत्रालय ने गाजा में मानवीय संकट और भुखमरी को लेकर एक तस्वीर शेयर की है और दावा किया है कि वह एक इजरायली बंधक है, जिसे हमास का फाइटर पीने के लिए कुछ ऑफर कर रहा है. उसका शरीर बिल्कुल कंकाल जैसा बना हआ है.

मंत्रालय ने शेयर की भूखे इजरायली की तस्वीर

मंत्रालय ने इस तस्वीर को लेकर अपनो सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा,' ये है गाजा की असली भुखमरी. एक ही तस्वीर में कैद.'

Look at the arms of Evyatar David — an Israeli hostage, starved to the edge of collapse.

Now look at the arm of his Palestinian Hamas captor — strong, well-fed, offering a can for show.

So who’s really being starved in Gaza?@nytimes @BBC @CNN @Daily_Express pic.twitter.com/k3ppC7jjMq

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 2, 2025