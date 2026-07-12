/ईरान से जंग के बीच इजरायल में वोटिंग की तारीख तय, 7वीं बार बाजी जीतेंगे नेतन्याहू या कोई और बनेगा प्रधानमंत्री?

Israel Elections 2026: मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ साल भर से युद्ध में उलझे इजरायल में आम संसदीय चुनावों का ऐलान हो गया है. चुनावी तारीख का ऐलान होते ही, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी भाग्य की परीक्षा लेने वाली तारीख सामने आ गई है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जैसे ही चुनावी तारीख का ऐलान हुआ, पूरे इजरायल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.
रविवार देर शाम आई इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर 27 अक्टूबर को आम चुनाव कराए जाएंगे.
टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के वरिष्ठ नेता ओफिर काट्ज ने बताया कि कानून के अनुसार निर्धारित तारीख पर ही अगला चुनाव होगा. इजरायल की मौजूदा संसद यानी नेसेट 17 जुलाई को अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेगी. ये कार्यकाल पूरा होते ही तय समय पर चुनाव करा लिए जाएंगे.
बीते 38 सालों में यह नियमित समय पर होने वाला पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा, क्योंकि पिछले कई चुनाव समय से पहले कराए गए थे. यानी आगामी चुनाव इसलिए बेहद खास हो गए हैं, क्योंकि 1988 के बाद पहली बार इजरायल में चुनाव तय समय पर ही हो रहे हैं. इसके साथ ही, नेतन्याहू के नेतृत्व वाली यह सरकार 50 सालों में पूरे चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली सरकार बन जाएगी.
Knesset election to take place on October 27, with government set to complete full termhttps://t.co/HFfbgCuTeD
The Times of Israel (TimesofIsrael) July 12, 2026
गठबंधन दलों की मांग पर ही चुनाव निर्धारित तिथि पर कराने का फैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि नेसेट यानी इजरायली संसद 17 जुलाई से चुनावी ब्रेक पर चला जाएगी. इजरायली मीडिया के मुताबिक, चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची 7 सितंबर तक फाइनल हो जाएगी.
दक्षिणपंथी नेता बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले प्रधानमंत्री हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार नेतन्याहू अपने चार दशक लंबे राजनीतिक करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण चुनावी लड़ाई का सामना करेंगे. इजरायली मतदाता 7 अक्टूबर 2023 को आसमान से मोटराइज्ड पैराशूट के जरिए हुए हमास के हमले में हुई सुरक्षा में चूक और इंटेलिजेंस फेल्योर, गाजा और लेबनान में जारी युद्धों के प्रबंधन, ईरान के साथ तनाव और अमेरिका के साथ संबंधों में आई दरार को लेकर उनकी सरकार का मूल्यांकन करेंगे.
6 बार बने इजरायल के प्रधानमंत्री
|कार्यकाल
|अवधि
|पहला
|1996 – 1999
|दूसरा
|2009 – 2013
|तीसरा
|2013 – 2015
|चौथा
|2015 – 2019
|पांचवां
|2019 – 2021
|छठा
|दिसंबर 2022 – अब तक
हालांकि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के आरोप लग चुके हैं. हालांकि खामेनेई के खात्मे और ईरान की ताकत को कम करने को वह अपनी उपलब्धि बताकर नेतन्याहू अपनी कैंपेनिंग को धार दे सकते हैं. सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की चर्चा अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा है.
चैनल 12 के पोल के मुताबिक इस बार के चुनावों में भी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा. फिलहाल नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और गादी आइजनकोट की याशर पार्टी दोनों 23-23 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टियां हैं. चैनल 13 के एक अन्य पोल में अनुमान जताया गया कि आइजनकोट की पार्टी सबसे बड़ी बन सकती है, लेकिन हंग संसद की संभावना भी बनी हुई है, यानी कोई गठबंधन 120 सदस्यीय संसद में 61 सीटों का बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा.