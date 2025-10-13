Advertisement
इजरायल ने चलाया 'ऑपरेशन रिटर्निंग होम', हमास के कब्जे से छूटेंगे बंधक, सीजफायर के बाद अब लौटेगी शांति

Israel-Hamas Ceasefire: इजरायल और हमास के बीच सीजफायर की घोषणा हो चुकी है. वहीं अब इजरायली सेना (IDF)ने 'ऑपरेशन रिटर्निंग होम' चलाया है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 13, 2025, 06:17 AM IST
इजरायल ने चलाया 'ऑपरेशन रिटर्निंग होम', हमास के कब्जे से छूटेंगे बंधक, सीजफायर के बाद अब लौटेगी शांति

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच पिछले 2 साल से जारी जंग के बाद अब सीजफायर लागू कर दिया गया है. तुर्की, अरब देशों और अमेरिका के दबाव के बाद यह फैसला लिया गया. इजरायली सेना (IDF)ने सीजफायर के बाद अब रविवार 12 अक्टूबर 2025 को 'ऑपरेशन रिटर्निंग होम' चलाया. इसका मकसद हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाना है. 

 'ऑपरेशन रिटर्निंग होम' शुरू  

IDF ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' IDF अब हमास की कैद से अपने बंधकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन रिटर्निंग होम शुरू कर रहा है. कुछ ही घंटों में हम सभी फिर से एक हो जाएंगे, एक लोग, गले मिलेंगे और एकजुट होंगे.' 

जनरल स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि यह अभियान लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक प्रयासों के बाद इजरायल के लिए बड़ी उपलब्धि है. जमीर ने कहा,' पिछले 2 सालों में हमने जो सैन्य दबाव डाला है और कूटनीतिक उपाय भी हमास पर हमारी जीत का आधार हैं.' उन्होंने आगे कहा कि इजराल यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखेगा कि गाजा पट्टी अब राज्य और उसके नागरिकों के लिए खतरा न बने.  

ये भी पढ़ें- तालिबानियों के अफगानिस्तान में बसा है माता का यह शक्तिपीठ मंदिर, चमत्कार के सामने आतंकी भी थर्राते हैं   

 

इजरायल-हमास जंग में कितनों की मौत ? 

इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपने बंधकों को तुरंत प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार सेना के नए अभियान के साथ समन्वय में तेजी से काम करने के लिए तैयार है. 'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर साल 2023 से अब तक इजरायल-हमास संघर्ष में कम से कम 67,806 लोग मारे गए हैं और 1,70,066 घायल हुए हैं. वहीं 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास के हमलों से इजरायल में 1,139 लोग मारे गए और लगभग 200 को बंदी बना लिया गया. 

ये भी पढ़ें- 'शादीशुदा मर्द मुझे...,' ब्रिटेन की सबसे बदनाम महिला ने लगाया पुरुषों पर इल्जाम, किए होश उड़ाने वाले दावे  

 

इजरायली राष्ट्रपति का बयान  

'CBS न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तैयार किए गए समझौते के तहत  इजरायली बंधकों के बदले में लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और गाजा को तुरंत पूर्ण सहायता दी जाएगी, जो कुछ इलाको में गंभीर भोजन-पानी की कमी और अकाल का सामना कर रहा है. इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इस सीजफायर को लेकर कहा,' यह कहना जरूरी है कि यह समझौता आसान नहीं है. इसमें कुछ बेहद दर्दनाक पहलू शामिल होंगे और वे पहले से ही दर्दनाक हैं.' उन्होंने कहा,' हम समझते हैं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जो मिडिल ईस्ट के लिए आशा और बदलाव प्रदान कर सकता है.' 

FAQ  

ऑपरेशन रिटर्निंग होम क्या है? 

ऑपरेशन रिटर्निंग होम इजरायली सेना की एक पहल है जिसका उद्देश्य हमास की कैद से बंधकों को वापस लाना है। यह अभियान सीजफायर के बाद शुरू किया गया है. 

इजरायल-हमास संघर्ष में कितने लोग मारे गए हैं? 

अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल-हमास संघर्ष में कम से कम 67,806 लोग मारे गए हैं और 1,70,066 घायल हुए हैं. 

 

