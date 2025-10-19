क्या गाजा में टूटेगा युद्धविराम? हमास ने किया IDF के सैनिकों पर हमला; नेतन्याहू ने भी दी खुली छूट

Israel-Hamas War: इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम की कोशिशों को उस समय झटका लगा जब रविवार को इजराइल ने दक्षिणी गाजा में अपने सैनिकों पर हमास के कथित हमलों के जवाब में कई हवाई हमले किए. यह हमला अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते के बाद पहली बड़ी हिंसक झड़प मानी जा रही है. इजराइली सेना के अनुसार, हमास के आतंकियों ने दक्षिणी गाज़ा के राफा क्षेत्र में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया जिसका जवाब हवाई हमले और तोपों से दिया गया हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. इजराइल ने कहा है कि अगर युद्धविराम का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर सेना को निर्देश दिया कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जाए.

इजराइली हमलों में 9 फिलिस्तीनियों की मौत

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, रविवार को इजराइली हमलों में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए. जावैदा शहर में एक कॉफी हाउस पर हुए हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हुई.

नुसेरात शरणार्थी शिविर के पास एक अन्य हमले में 2 लोग मारे गए और आठ घायल हो गए. खान यूनिस के मुवासी इलाके में एक तंबू पर हुए हमले में 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई.

इस बीच, इजराइल ने पुष्टि की है कि उसे दो बंधकों के शव मिले हैं, जिन्हें हमास ने रात में सौंपा. मृतकों में नीर ओज के निवासी रोनेन एंगेल और थाई मूल के कृषि मजदूर सोंथाया ओक्खारासरी शामिल हैं. माना जाता है कि दोनों की मौत 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान हुई थी. हमास ने कहा है कि वह एक और बंधक का शव वापस करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि इजराइली हमलों से शवों की खोज प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

राफा सीमा को इजराइल ने फिर किया बंद

इजराइल ने राफा सीमा को अगली सूचना तक बंद रखने की घोषणा की है. सीमा खोलने का निर्णय हमास द्वारा मृत बंधकों के सभी 28 शव लौटाने पर निर्भर करेगा. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल ने अब तक 150 शव लौटाए हैं, जिनमें से कई की पहचान संभव नहीं हो पाई है. हमास ने कहा है कि युद्धविराम के दूसरे चरण की वार्ता शुरू हो चुकी है. इस चरण में हमास को निरस्त्र करने, गाजा से इजराइली सेना की वापसी और भविष्य की प्रशासनिक संरचना पर बातचीत की जाएगी. हमास के प्रवक्ता हेजम कासेम ने कहा कि राष्ट्रीय सहमति से एक प्रशासनिक समिति का गठन होना चाहिए जो गाजा के दैनिक कार्य देखे. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध के बाद की शासन व्यवस्था में हमास कोई भूमिका नहीं निभाएगा.