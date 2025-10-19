Advertisement
trendingNow12968445
Hindi Newsदुनिया

क्या गाजा में टूटेगा युद्धविराम? हमास ने किया IDF के सैनिकों पर हमला; नेतन्याहू ने भी दी खुली छूट

इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम की कोशिशों को उस समय झटका लगा जब रविवार को इजराइल ने दक्षिणी गाजा में अपने सैनिकों पर हमास के कथित हमलों के जवाब में कई हवाई हमले किए. यह हमला अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते के बाद पहली बड़ी हिंसक झड़प मानी जा रही है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Israel-Hamas War: इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम की कोशिशों को उस समय झटका लगा जब रविवार को इजराइल ने दक्षिणी गाजा में अपने सैनिकों पर हमास के कथित हमलों के जवाब में कई हवाई हमले किए. यह हमला अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम समझौते के बाद पहली बड़ी हिंसक झड़प मानी जा रही है. इजराइली सेना के अनुसार, हमास के आतंकियों ने दक्षिणी गाज़ा के राफा क्षेत्र में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया जिसका जवाब हवाई हमले और तोपों से दिया गया हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. इजराइल ने कहा है कि अगर युद्धविराम का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर सेना को निर्देश दिया कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जाए.

 इजराइली हमलों में 9 फिलिस्तीनियों की मौत

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, रविवार को इजराइली हमलों में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए. जावैदा शहर में एक कॉफी हाउस पर हुए हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हुई.
नुसेरात शरणार्थी शिविर के पास एक अन्य हमले में 2 लोग मारे गए और आठ घायल हो गए. खान यूनिस के मुवासी इलाके में एक तंबू पर हुए हमले में 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, इजराइल ने पुष्टि की है कि उसे दो बंधकों के शव मिले हैं, जिन्हें हमास ने रात में सौंपा. मृतकों में नीर ओज के निवासी रोनेन एंगेल और थाई मूल के कृषि मजदूर सोंथाया ओक्खारासरी शामिल हैं. माना जाता है कि दोनों की मौत 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान हुई थी. हमास ने कहा है कि वह एक और बंधक का शव वापस करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि इजराइली हमलों से शवों की खोज प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

राफा सीमा को इजराइल ने फिर किया बंद

इजराइल ने राफा सीमा को अगली सूचना तक बंद रखने की घोषणा की है. सीमा खोलने का निर्णय हमास द्वारा मृत बंधकों के सभी 28 शव लौटाने पर निर्भर करेगा. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल ने अब तक 150 शव लौटाए हैं, जिनमें से कई की पहचान संभव नहीं हो पाई है. हमास ने कहा है कि युद्धविराम के दूसरे चरण की वार्ता शुरू हो चुकी है. इस चरण में हमास को निरस्त्र करने, गाजा से इजराइली सेना की वापसी और भविष्य की प्रशासनिक संरचना पर बातचीत की जाएगी. हमास के प्रवक्ता हेजम कासेम ने कहा कि राष्ट्रीय सहमति से एक प्रशासनिक समिति का गठन होना चाहिए जो गाजा के दैनिक कार्य देखे. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध के बाद की शासन व्यवस्था में हमास कोई भूमिका नहीं निभाएगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Israel-Hamas war

Trending news

महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा