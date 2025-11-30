इजरायल-हमास जंग में गाजा के कितने लोगों की छिन गई जिंदगी, आंकड़े जानकर दहल जाएंगे आप!

Gaza death toll: गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि गाजा पट्टी में इजरायल के चल रहे हमले में मरने वालों की तादाद 70,000 को पार कर गई है. बीते गुरुवार से 301 और मौतें दर्ज होने के बाद ये संख्या 70,100 तक पहुंच गई है. मिनिस्ट्री के मुताबिक, हाल ही में रिपोर्ट की गई मौतों में से सिर्फ 2 मौतें हाल के इजरायली हमलों की वजह से हुईं, जबकि बाकी की पहचान मलबे के नीचे लंबे समय से दबी लाशों से हुई. इजरायल ने अपडेटेड आंकड़ों पर तुरंत कोई कमेंट नहीं किया और अक्सर मिनिस्ट्री के डेटा के भरोसे पर सवाल उठाया है, हालांकि उसने अपने खुद के अनुमान पेश नहीं किए हैं.

आसान नहीं सही आंकड़े पता करना

गाजा की तबाही ने कैजुअल्टी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत मुश्किल बना दिया है. जंग की शुरुआत में, अधिकारी वेरिफाइड पहचान की जानकारी के साथ अस्पतालों में लाई गई लाशों पर भरोसा करते थे. बाद में, जैसे-जैसे तबाही तेज हुई, हजारों रिपोर्ट की गई मौतों को ऑफिशियल गिनती से तब तक रोक दिया गया जब तक कि फोरेंसिक और लीगल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो गया. 10 अक्टूबर को एक नाजुक सीजफायर शुरू होने के बाद से, अधिकारियों ने रिकवरी की कोशिशों को जारी रखने के लिए तुलनात्मक शांति का इस्तेमाल किया है, जिससे ऑफिशियल डेथ काउंट में लगातार बढ़ोतरी हुई है.

जब हमास ने किया हमला

ये लड़ाई 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें 1,200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम लोग थे, और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया. इजरायल के जवाबी हमले ने आस-पड़ोस और पूरे परिवारों को तबाह कर दिया है. एक रेसिडेंट, मोआज मघारी (Moaz Mghari) ने कहा कि जब सेंट्रल गाजा में 2 रिहायशी इमारतें ढह गईं, तो उन्होंने अपने माता-पिता और भाई-बहनों सहित 62 परिवार के सदस्यों को खो दिया.

इजरायल का जवाब

इजरायल का कहना है कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बनाता है. पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाजा में युद्ध से पहले आबादी और हेल्थ डेटा सिस्टम काफ़ी मजबूत थे, और यूनाइटेड नेशंस हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों को भरोसेमंद मानता है.

(इनपुट-रॉयटर्स)