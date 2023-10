Israel Hamas War: आतंकियों का चुन-चुनकर खात्मा, हमास के ठिकानों पर स्ट्राइक; जख्म खाने के बाद इजरायल बना 'काल'

Israel News: 7 अक्टूबर 2023. इजरायल में सुबह हुई. लोग अपने बिस्तरों पर ही थे. लेकिन अचानक आसमान से रॉकेट्स की ऐसी बारिश हुई, जिसने इजरायल को हिलाकर रख दिया. हमास के आतंकियों ने जमीन, हवा और समुद्र से यहूदी देश पर हमला बोल दिया.

ग्लाइडर के जरिए हमास के आतंकी इजरायल की सीमा में दाखिल हुए और सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे. इजरायलियों के घरों में घुसकर हमास के आतंकियों ने बच्चों, औरतों और पुरुषों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि कई महिलाओं व लड़कियों-सैनिकों को भी अगवा करके ले गए. इसके बाद इजरायल ने ऐलान-ए-जंग कर दिया.

7:23 am: We struck 10 Hamas targets, among them, Hamas' intelligence headquarters and a military compound used by Hamas' aerial forces.

In parallel, we struck an aerial weapons production site used by the aerial forces belonging to Islamic Jihad, and a building including… pic.twitter.com/KcJDmCAXzr

— Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023