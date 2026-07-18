/Explainer: इजरायल का हरेदी विवाद: सेना से छूट के कानून ने क्यों खड़ा कर दिया पहचान और बराबरी का संकट?

Haredi IDF Joining: इजरायल में चुनावी बिगुल बच चुका है. चुनाव तारीख का ऐलान होते ही हर सीट पर जीत-हार के लिए शतरंज की बिसात बिछ चुकी है. गाजा के मोर्चे पर हमास के साथ जारी जंग अभी आधिकारिक रूप से खत्म नहीं हुई है. ईरान के साथ चल रहे सैन्य टकराव के चलते लेबनान में डटे सैकड़ों इजरायली सैनिक इजरायल और यहूदियों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई में सीमा पर डटे हैं. उसी दौरान इजरायल की संसद में पास हुए, एक कानून पर देशव्यापी बहस छिड़ गई है.
सत्ताधारी धुरदक्षिणपंथी यानी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और अति-रूढ़िवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को यहूदियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया बेंचमार्क बताकर वोट मांग रही है. इसी तरह उनके विरोधी और मध्यमार्गी नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. इसी दौरान चुनावों का ऐलान होते ही नेतन्याहू सरकार के एक बिल ने देशभर में बहस छेड़ दी है.
जब लाखों इजरायली सैनिक लेबनान और गाजा के मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं, उसी समय इजरायल की संसद ने ऐसा कानून पारित किया है, जिससे हरेदी (अति रूढ़िवादी यहूदी) पुरुषों की सेना में अनिवार्य भर्ती पर प्रभावी रूप से रोक लग जाएगी. इस फैसले ने एक बार फिर इजरायली समाज को इस सवाल पर बांट दिया है कि आखिर किसी एक धार्मिक समुदाय को सैन्य सेवा से छूट क्यों दी जानी चाहिए.
दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनावों से ठीक पहले धार्मिक राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है. वहीं, दूसरा पक्ष इसे ऐसी जटिल समस्या बताते हैं, जिसका समाधान यहूदी राष्ट्र के पास आज भी नहीं है.
हरेदी समुदाय की सैन्य भर्ती का मुद्दा इजरायल की स्थापना (1948) से ही विवाद का विषय रहा है. करीब आठ दशक बाद यह केवल एक राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि ऐसा संरचनात्मक संकट बन चुका है जो देश की मूल वैचारिक नींव को चुनौती दे रहा है. इस कानून के दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को जानना जरूरी है.
1948 में जब इजरायल का गठन हुआ, तब पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के सामने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इजरायल आने वाले यहूदियों को एकजुट करने की चुनौती थी. करीब 2000 सालों का निर्वासन झेलने के बाद दुनियाभर के यहूदी समूहों की उनके अपने देश (यहूदी मुल्क) का जो वादा किया गया उस वादे को लेकर सबकी अलग-अलग अपेक्षाएं थीं.
पॉलिटिकल साइंटिस्ट एलन डाउटी अपनी किताब 'द ज्यूइश स्टेट: ए सेंचुरी लेटर' में लिखते हैं कि इजरायल के मूल संस्थापकों ने एक अनौपचारिक समझौता किया था, जिसे स्टेटस क्वो कहा गया था. इसका मकसद नए यहूदी देश की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सोच तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की परंपराओं के बीच संतुलन बनाना था.
उस व्यवस्था के तहत एलीट हरेदी येशिवा (यहूदी धार्मिक शिक्षण संस्थान, जहां तोराह और तल्मूड जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है) से जुड़े 400 छात्रों को 'तोरातो उमानुतो' (अर्थात तोराह का अध्ययन ही उनका पेशा है) के आधार पर सैन्य सेवा से छूट दी गई.
उस समय उन्हें छूट देते समय ये माना गया था कि भविष्य में या तो ऐसे लोगों की संख्या घट जाएगी या फिर वे देश की सुरक्षा जरूरतों को समझते हुए स्वेच्छा से सेना में शामिल हो जाएंगे.
लेकिन दोनों ही अनुमान गलत साबित हुए. धीरे धीरे बेन गुरियन की लेबर पार्टी कमजोर पड़ती गई और धार्मिक दलों के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों ने राजनीतिक खाली जगह भर दी.
1977 में मेनाकेम बेगिन की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी ने हरेदी दलों के साथ सरकार बनाई और ये तय किया कि सैन्य सेवा से छूट पाने वाले हरेदी लोगों की संख्या पर कोई सीमा न रहे.
इस तरह जो व्यवस्था शुरुआत में केवल 400 धार्मिक विद्वानों के लिए एक अपवाद थी, वह समय के साथ तेजी से बढ़ती पूरी हरेदी आबादी के लिए स्थायी छूट में बदल गई.
समाजशास्त्री सैमी स्मूहा इजराइल को आज आधी सदी बात गहराई से विभाजित समाज बताते हैं. उनके मुताबिक, हरेदी और धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) समुदायों के बीच मतभेद केवल किसी सरकारी नीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह दो ऐसी जीवन दृष्टियों का टकराव है, जो एक ही देश में रहते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.
दरअसल इजराइल में सैन्य सेवा को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का साधन नहीं माना जाता, बल्कि यह नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है. त्जवा हा आम (पीपुल्स आर्मी) की अवधारणा के तहत इजराइली रक्षा बल (IDF) ऐसा मंच रहा है, जहां अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, जातीय और भौगोलिक पृष्ठभूमि के लोग साथ सेवा करते हुए साझा राष्ट्रीय पहचान विकसित करते हैं.
धर्मनिरपेक्ष इजराइली नागरिकों का मानना है कि सभी के लिए समान सैन्य सेवा शिव्योन बा'नेतेल' (समान बोझ उठाने का सिद्धांत) का मूल आधार है. उसके अनुसार, यदि किसी पूरे समुदाय को सैन्य सेवा से छूट मिलती है तो यह नागरिक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. उनका तर्क है कि जब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, तब हरेदी समुदाय को कानून के जरिए इस जिम्मेदारी से मुक्त रखना अन्यायपूर्ण है.
दूसरी ओर हरेदी समुदाय इसे विशेषाधिकार नहीं, बल्कि धार्मिक आवश्यकता मानता है. यानी हरेदी समुदाय सैन्य छूट को कोई विशेष सुविधा या कानूनी खामी नहीं मानता. उनके लिए यह उनके अस्तित्व और धार्मिक पहचान की रक्षा का सवाल है.
हरेदी नेताओं का कहना है कि तोराह का निरंतर और गहन अध्ययन इजरायल की रक्षा के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का काम करता है. उनके अनुसार, आध्यात्मिक सुरक्षा शारीरिक सैन्य सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है, बल्कि कई बार उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है.
हरेदी समुदाय का यह भी मानना है कि आईडीएफ में शामिल होना उनकी धार्मिक पहचान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. सेना का अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष माहौल, महिलाओं और पुरुषों की संयुक्त इकाइयां तथा सैन्य अनुशासन की अलग व्यवस्था उनके पारंपरिक धार्मिक जीवन और सामाजिक अलगाव को कमजोर कर सकती है.
जनता का समर्थन हासिल करने के लिए इजरायल के कई मध्यमार्गी और धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथी दल लंबे समय से यह वादा करते रहे हैं कि सत्ता में आने पर वे हरेदी समुदाय को मिली सैन्य छूट को समाप्त कर देंगे.
हालांकि इजरायल की सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कई बार ऐसे कानूनों को असंवैधानिक ठहरा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कह चुकी है कि समुदाय को व्यापक स्तर पर छूट देना 'बेसिक लॉ: ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी' यानी मानव गरिमा और स्वतंत्रता संबंधी कानून का एकदम सीधा उल्लंघन है. क्योंकि इससे समान परिस्थितियों वाले नागरिकों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है.
वहीं हरेदी राजनीतिक दल- जैसे शास और यूनाइटेड टोरा ज्यूडाइज्म इस छूट को अपनी धार्मिक राजनीति की सबसे अहम शर्त मानते हैं. दक्षिणपंथी गठबंधन सरकारों में अक्सर निर्णायक भूमिका निभाने के कारण वे ऐसे मजबूत कानून की मांग करते रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी न बदल सके.
हरेदी समुदाय और अनिवार्य सैन्य सेवा
54,000
जुलाई में भर्ती नोटिस
80,000
भर्ती योग्य हरेदी युवा
18-24
आयु वर्ग
12,000
IDF को तत्काल नए सैनिक चाहिए
रब्बी हाइम पेरेट्ज बर्मन:
'जो लोग हरेदी युवाओं की सैन्य सेवा की वकालत करते हैं, वे तोरा को नहीं समझते.'
रब्बी यिगाल रोसेन:
'सेना में बहुत कम लोग वास्तव में युद्ध के मोर्चे पर जान जोखिम में डालते हैं.'
यित्ज़ाक गोल्डकनोफ:
दूसरे इजराइलियों के युद्ध में मरने पर हरेदी समुदाय को चिंता करने की जरूरत नहीं.