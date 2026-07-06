अमेरिका-ईरान में शांति से इजराइल क्यों घबराया? जंग से भी बड़ा है यह डर!

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती कूटनीतिक बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशों को कुछ विश्लेषक पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं. हालांकि, कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि अगर अमेरिका और ईरान के संबंध सामान्य होते हैं, तो इससे सबसे अधिक चिंता इजरायल को हो सकती है.
'द डेली स्टार' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की वर्तमान नेतन्याहू सरकार ये नहीं चाहती है कि यह शांति प्रक्रिया सफल हो, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान और उसके समर्थित संगठनों से लगातार खतरे की धारणा ही उसकी सुरक्षा और राजनीतिक रणनीति का आधार रही है.
दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) कई दौर के तनाव और गोलाबारी के बावजूद लगभग बरकरार है. अमेरिका को अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह का जश्न मनाना था. इसी तरह ईरान को अपने सर्वोच्च नेता को सुपुर्दे खाक करना था.
कहीं न कहीं इस प्रष्ठभूमि में दोनों देश किसी समझौते की ओर पहुंचने के लिए राजी नजर आए. अखबार का दावा है कि इस शांति में इजरायल की लीडरशिप को अपने लिए खतरना नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने लेबनान पर भारी हमले करके शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश की.
इस बात को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहस और तनातनी की खबरें भी सामने आई थीं. फिलहाल तोपों के मुंह बंधे हैं और मिसाइलें और फाइटर जेट खामोश हैं, लेकिन ये खामोशी कब तक रहेगी, इस पर कई लोगों को संशय नजर आ रहा है.
फिलओमान के हालिया फैसले से ईरान के 6 अरब डॉलर के फ्रोजेन एसेट्स रिलीज हो गए हैं, जिससे तनाव कुछ कम हुआ है, हालांकि यह बस इतना याद दिलाता है कि होर्मुज का मुद्दा आगे आने खड़ी हो सकने वाली समस्याओं में से सिर्फ एक नंबर भर है.