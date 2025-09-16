न गोला-बारूद न ही हमला फिर किसके 'आतंक' से दहशत में पूरा इजरायल? जिंदगी बचाने के लिए हर कोई कर रहा तैयारी
दुनिया

न गोला-बारूद न ही हमला फिर किसके 'आतंक' से दहशत में पूरा इजरायल? जिंदगी बचाने के लिए हर कोई कर रहा तैयारी

Israel reports 481 new measles cases: इजरायल में इन दिनों एक ऐसा 'आतंक' फैला हुआ है जो न गोले-बारूद से जुड़ा है, न ही सीधी हमलों से. फिर भी पूरा देश दहशत में है. ये है खसरे का प्रकोप, जो चुपचाप फैल रहा है और छोटे बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 16, 2025, 02:59 PM IST
फोटो साभार- ग्रोक
फोटो साभार- ग्रोक

Measles scare in Israel: इजरायल में खसरे का 'आतंक' ने पूरे देश को डर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से अब तक 1,251 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें हाल ही में 481 नए केस शामिल हैं. दो मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, और हजारों लोग संक्रमित हो सकते हैं. लोग टीकाकरण के लिए दौड़-भाग कर रहे हैं, जिंदगी बचाने की तैयारी में लगे हैं.

खसरे का खौफ: गोले-बारूद से ज्यादा घातक क्यों?
खसरा एक ऐसा वायरस है जो हवा से फैलता है. खांसने, छींकने या सांस लेने से. ये कोई हथियार नहीं, लेकिन इसका 'आतंक' इतना घातक है कि इजरायल जैसे मजबूत देश को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है. मंत्रालय का अनुमान है कि वास्तविक संख्या 2,250 से 3,950 तक हो सकती है. अभी 29 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें ज्यादातर 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं. पांच की हालत क्रिटिकल है, एक को ECMO सपोर्ट पर रखा गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि "खसरा अत्यधिक संक्रामक है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा निशाना बनाता है,"  सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, जिन इलाकों में प्रकोप ज्यादा है, वहां तुरंत टीकाकरण की अनुमति दी गई है, बिना किसी पूर्व सूचना के.

दो बच्चों की दर्दनाक मौत: टीका न लगने की सजा
इस प्रकोप ने दो मासूमों की जान ले ली है जो एक 18 महीने का और दूसरा 2 साल का था. दोनों को टीका नहीं लगा था. ये मौतें इजरायल के लिए सदमा हैं, क्योंकि खसरा रोकने योग्य बीमारी है. लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, नाक बहना और पूरे शरीर पर चकत्ते शामिल हैं. वायरस संपर्क के 10-14 दिन बाद असर दिखाता है, और चकत्ते चेहरे से शुरू होकर हाथ-पैर तक फैल जाते हैं. ये 5-6 दिन रहते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 2023 में खसरे से 1,07,500 मौतें हुईं, ज्यादातर बच्चों की. इजरायल में भी यही हो रहा है – बिना गोले-बारूद के, ये 'आतंक' घर-घर पहुंच रहा है. (इनपुट आईएएनएस से)

