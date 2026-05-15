सीजफायर के बाद भी नहीं थम रही जंग, लेबनान पर कहर बनकर टूटा IDF; तबाह किए 65 ठिकाने

Israel Attacks 65 Targets: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग खत्म हो गई है लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी तनाव है, दोनों देशों ने नाकाबंदी की है और यहां से गुजरने वाली जहाजों की निगरानी कर रहे हैं, इसी बीच IDF ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 65 ठिकानों पर हमला किया और हिज्बुल्ला आतंकी संगठन के 20 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया. इन हमलों में हथियार छिपाने की जगहें, निगरानी पोस्ट, हेडक्वार्टर और दूसरे ठिकाने शामिल थे.

अपडेट जारी है...