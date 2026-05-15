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Hindi Newsदुनियासीजफायर के बाद भी नहीं थम रही जंग, लेबनान पर कहर बनकर टूटा IDF; तबाह किए 65 ठिकाने

सीजफायर के बाद भी नहीं थम रही जंग, लेबनान पर कहर बनकर टूटा IDF; तबाह किए 65 ठिकाने

Israel Attacks Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. IDF ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 65 ठिकानों पर हमला किया है और कई आतंकवादियों को मार गिराया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 15, 2026, 06:26 AM IST
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सीजफायर के बाद भी नहीं थम रही जंग, लेबनान पर कहर बनकर टूटा IDF; तबाह किए 65 ठिकाने

Israel Attacks 65 Targets: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग खत्म हो गई है लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी तनाव है, दोनों देशों ने नाकाबंदी की है और यहां से गुजरने वाली जहाजों की निगरानी कर रहे हैं, इसी बीच IDF ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 65 ठिकानों पर हमला किया और हिज्बुल्ला आतंकी संगठन के 20 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया. इन हमलों में हथियार छिपाने की जगहें, निगरानी पोस्ट, हेडक्वार्टर और दूसरे ठिकाने शामिल थे.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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