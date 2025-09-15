कतर पर अटैक इजरायल Vs मोसाद क्यों हो गया? सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी की चेतावनी को नज़रअंदाज करना नेतन्याहू को पड़ा भारी!
कतर पर अटैक इजरायल Vs मोसाद क्यों हो गया? सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी की चेतावनी को नज़रअंदाज करना नेतन्याहू को पड़ा भारी!

DNA Analysis: इज़रायल ने कतर में हमास के वार्ताकारों को खत्म करने की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपी थी. लेकिन मोसाद ने इस आपरेशन को करने से इनकार कर दिया. आप जानकर चौंक सकते हैं मोसाद जैसी एजेंसी, जो इजरायल की सबसे बड़ी ताकत है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:26 PM IST
कतर पर अटैक इजरायल Vs मोसाद क्यों हो गया? सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी की चेतावनी को नज़रअंदाज करना नेतन्याहू को पड़ा भारी!

DNA Analysis: 1967 में इज़रायल ने जो युद्ध सिर्फ 6 दिनों में अरब देशों की संयुक्त सेनाओं से जीता उसमें इज़रायल की वायुसेना के सा​थ साथ खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा रोल निभाया था. जिन्होंने दुश्मन के एयरबेस से हर सूचना इज़रायल की वायुसेना को दी थी. इस वक्त भी दुनिया के मुस्लिम देश दोहा में इज़रायल की वायुसेना के कतर पर हमले के बाद इकट्ठे हुए हैं. लेकिन इस हमले में इज़रायल की वायुसेना अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी. हमास के जिन आतंकियों को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था. वो बच गए. यानि इज़रायल अपनी लक्ष्य से चूक गया. और अब इस नाकामी की वजह भी सामने आ गई है. 

इज़रायल ने कतर में हमास के वार्ताकारों को खत्म करने की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपी थी. लेकिन मोसाद ने इस आपरेशन को करने से इनकार कर दिया. आप जानकर चौंक सकते हैं मोसाद जैसी एजेंसी, जो इजरायल की सबसे बड़ी ताकत है. जो दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है. जिसने इज़रायल के लिए ना जाने कितनी बार अनहोनी को होनी किया है. दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने में जाकर खत्म किया. उसने इस आपरेशन से इनकार क्यों किया. सबसे पहले आप समझिए मोसाद चीफ ने इस ऑपरेशन को करने से मना क्यों कर दिया. आखिर क्यों अपने बॉस नेतन्याहू की बात नहीं मानी.  

इजरायल का ऑपरेशन विफल क्यों हुआ?

-मोसाद को आशंका थी ऐसे ऑपरेशन से कतर के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं. मोसाद कतर के साथ लंबे वक्त से बैकचैनल इंटेलिजेंस और मध्यस्थता के लिए संबंध बना चुकी थी. जिसका उसे फायदा मिल रहा था.  
-मोसाद का मानना था कतर, हमास और इज़रायल के बीच बंधक समझौतों का मध्यस्थ है और ऑपरेशन से यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी.
- क्योंकि कतर अमेरिका का सहयोगी है इसलिए मोसाद को इस बात की आशंका भी थी कि कतर में ऑपरेशन से अमेरिका-इज़रायल संबंधों पर असर पड़ सकता था.
- इज़रायल की कुछ और एजेंसियां भी इस फैसले के साथ नहीं थी. इजरायल की सेना के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी आपरेशन के समय और स्थान को सही नहीं माना.
- इसके बाद नेतन्याहू ने ऑपरेशन को रद्द कर दिया और एयरस्ट्राइक का विकल्प चुना, लेकिन लक्ष्य सफलतापूर्वक मारे नहीं गए. इसलिए यह ऑपरेशन विफल रहा.

मोसाद: ऑपरेशन की टाइमिंग

यानि मोसाद ने नेतन्याहू से बगावत नहीं की थी, सिर्फ कतर में ज़मीनी ऑपरेशन को प्रैक्टिकल नहीं मानते हुए इसे करने से इनकार किया था. इसे आप मोसाद की अनुशासनहीनता नहीं बल्कि रणनीतिक विवेक कह सकते हैं. लेकिन मोसाद को लेकर ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो किसी भी ऑपरेशन के लिए इनकार नहीं करती. और जोखिम के साथ आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार रहती है. लेकिन इस बार मोसाद ने इस ऑपरेशन की टाइमिंग को गलत कहा. मोसाद का मानना था हमास के जिन नेताओं को टागरेट किया गया. उन्हें बाद में भी खत्म किया जा सकता है. हालांकि मोसाद ने इस ऑपरेशन से इनकार करते हुए जो आशंका जाहिर की थी. वो सच साबित होती भी दिखाई दे रही है.

इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने भी कतर को अहम सहयोगी बताते हुए इज़रायल से हमले के लिए नाखुशी जाहिर की. मिडिल ईस्ट में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि ट्रंप को खुद कतर के प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ी और विदेश मंत्री मार्कों रूबियो को संकट के समाधान के लिए इज़रायल भेजना पड़ा.

-कतर जैसे प्रभावशाली देश पर हमले के बाद पूरे मुस्लिम जगत ने तीखा विरोध किया. जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह दोहा में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की समिट में इज़रायल की निंदा की गई.  उसे चेतावनी दी गई.

मोसाद की चेतावनी को नज़रअंदाज करना इज़रायल को पड़ा भारी!

-इसके अलावा इस हमले ने अब तक कतर से अच्छे रिश्ते नहीं रखने वाले मुस्लिम देशों को उसके करीब ला दिया. सउदी अरब और यूएई जैसे देश भी कतर के साथ खड़े हो गए हैं और इज़रायल के खिलाफ इस्लामिक सेना बनाने की रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है.

-गाजा के मुद्दे पर भी अब इस्लामिक देश इज़रायल की कार्रवाई पर सख्त हो रहे हैं. जिसका फायदा सीधे हमास को मिल सकता है. यानि मोसाद की चेतावनी और सलाह को नज़रअंदाज करना इज़रायल के हक में नहीं गया.

;