ट्रंप को मारने की नई साजिश! ईरान के 'किलिंग प्लान' पर इजरायल ने US को चेताया

Iran-US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव और वैश्विक तनाव के बीच एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली खुफिया एजेंसियों ने इस हफ्ते अमेरिकी सरकार को एक बेहद संवेदनशील इनपुट सौंपकर चेतावनी दी है कि ईरान के एजेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई और बेहद सीक्रेट साजिश पर काम कर रहे हैं.
हालांकि, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों (Intelligence Community) ने अभी तक इस इजराइली दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस इनपुट ने अमेरिकी सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है.
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस पूरी साजिश के पीछे साल 2020 की एक पुरानी और गहरी रंजिश है. साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी. ईरान तभी से डोनाल्ड ट्रंप को इसका असली जिम्मेदार मानता है और उनसे बदला लेने की कसमें खा रहा है. हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार (जनाजे) के दौरान भी मशहद और तेहरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने के सीधे नारे लगाए थे.
इस गंभीर खतरे पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे अमेरिका के नेता यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं. आज सुबह ही मैंने देखा कि मैं उनकी हर हिट-लिस्ट में सबसे ऊपर हूं. अब तक मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन यह हमेशा नहीं रह सकता.
इस खुफिया इनपुट को लेकर अमेरिकी सुरक्षा खेमे में दो तरह की राय देखने को मिल रही है. एक धड़े का मानना है कि ट्रंप की सुरक्षा में रत्ती भर भी चूक नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरान पहले भी कई बार खुले मंचों से अमेरिकी नेताओं को धमकी दे चुका है. वहीं, कुछ अमेरिकी अधिकारियों का दबी जुबान में यह भी कहना है कि इजरायल इस तरह की खुफिया जानकारी देकर ट्रंप प्रशासन पर ईरान के खिलाफ और ज्यादा कड़ा रुख अपनाने और सैन्य एक्शन लेने का दबाव बना रहा है.
इस नई साजिश के खुलासे के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. हाल के दिनों में दोनों ओर से हवाई हमले और जवाबी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं.
लेकिन इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच एक और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि भले ही सामने से बातचीत बंद दिख रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे परमाणु समझौते को लेकर गुप्त चर्चा अभी भी जारी है. कूटनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि दोनों देश इसी साल अगस्त के मध्य तक किसी समझौते पर पहुंचने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं.