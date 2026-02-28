ईरान का सऊदी अरब की राजधानी पर हमला, जॉर्डन ने मार गिराईं दो मिसाइलें; क्या शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 3?

Israel Iran Attack: इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इजरायल ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, अकेले तेहरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ. इजरायल के हमले का जवाब देते हुए ईरान ने कतर, यूएई समेत अमेरिका (US) के 8 सहयोगी देशों पर मिसाइलों से करारा प्रहार किया.

इस बीच ईरान की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद को भी निशाना बनाया गया है. ईरान ने रियाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. रियाद में धमाकों की आवाज सुने जाने के बाद हड़कंप मच गया. सड़कों पर लोग डरकर भागते दिखे. ईरान की ओर से इन देशों को निशाना बनाते हुए कहा गया है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों का मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस युद्ध के कारण इजरायल और ईरान ही नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया में तनाव में बढ़ने की संभावना है. वर्तमान में बन रहे समीकरण को देखते हुए कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है.

जॉर्डन ने दो मिलाइलें मार गिराईं

इजरायली हमले का जवाब देते हुए ईरान ने आसपास के कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इस बीच जॉर्डन की ओर से दावा किया गया है कि उसने दो मिसाइलों को मार गिराया. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मिसाइलें किसकी ओर से दागी गईं थीं. उधर, ईरान सईदी अरब, यूएई समेत 8 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. इन हमलों के कारण क्षेत्र में तनाव चरम पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अमेरिकी घेराबंदी के बीच ड्रैगन ने ईरान को थमाए तबाही मचाने वाले हथियार, जिस युद्धपोत पर इतरा रहे ट्रंप वो भी हो जाएगा खाक

यूएई की चेतावनी

इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी मिसाइल से हमले किए हैं. यहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई. यूएई ने कहा कि ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है. उधर, यूएई ने स्पष्ट किया है कि यह हमला देश के राष्ट्रीय संप्रभुता और अंततराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. यूएई ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उसको किसी भी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है.

यह भी पढ़ें: इजरायली हमले के बाद ईरान का UAE समेत अमेरिका के 8 मददगार देशों पर हमला, बुर्ज खलीफा के पास धमाके; फिर क्या हुआ