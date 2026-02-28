Advertisement
trendingNow13125756
Hindi Newsदुनियाईरान का सऊदी अरब की राजधानी पर हमला, जॉर्डन ने मार गिराईं दो मिसाइलें; क्या शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 3?

ईरान का सऊदी अरब की राजधानी पर हमला, जॉर्डन ने मार गिराईं दो मिसाइलें; क्या शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 3?

इजयाली हमले के जवाब में ईरान ने कतर, यूएई समेत अमेरिका (US) के 8 सहयोगी देशों पर मिसाइलों से हमला किया है. ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को भी निशाना बनाया है. रियाद में धमाकों की आवाज सुने जाने के बाद हड़कंप मच गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान ने रियाद पर दागी मिसाइलें. फोटो- एक्स
ईरान ने रियाद पर दागी मिसाइलें. फोटो- एक्स

Israel Iran Attack: इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इजरायल ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, अकेले तेहरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ. इजरायल के हमले का जवाब देते हुए ईरान ने कतर, यूएई समेत अमेरिका (US) के 8 सहयोगी देशों पर मिसाइलों से करारा प्रहार किया. 

इस बीच ईरान की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद को भी निशाना बनाया गया है. ईरान ने रियाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. रियाद में धमाकों की आवाज सुने जाने के बाद हड़कंप मच गया. सड़कों पर लोग डरकर भागते दिखे. ईरान की ओर से इन देशों को निशाना बनाते हुए कहा गया है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों का मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस युद्ध के कारण इजरायल और ईरान ही नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया में तनाव में बढ़ने की संभावना है. वर्तमान में बन रहे समीकरण को देखते हुए कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है.  

जॉर्डन ने दो मिलाइलें मार गिराईं 

इजरायली हमले का जवाब देते हुए ईरान ने आसपास के कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इस बीच जॉर्डन की ओर से दावा किया गया है कि उसने दो मिसाइलों को मार गिराया. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मिसाइलें किसकी ओर से दागी गईं थीं. उधर, ईरान सईदी अरब, यूएई समेत 8 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. इन हमलों के कारण क्षेत्र में तनाव चरम पर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अमेरिकी घेराबंदी के बीच ड्रैगन ने ईरान को थमाए तबाही मचाने वाले हथियार, जिस युद्धपोत पर इतरा रहे ट्रंप वो भी हो जाएगा खाक

 

यूएई की चेतावनी 

इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी मिसाइल से हमले किए हैं. यहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई. यूएई ने कहा कि ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है. उधर, यूएई ने स्पष्ट किया है कि यह हमला देश के राष्ट्रीय संप्रभुता और अंततराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. यूएई ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उसको किसी भी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है.

यह भी पढ़ें: इजरायली हमले के बाद ईरान का UAE समेत अमेरिका के 8 मददगार देशों पर हमला, बुर्ज खलीफा के पास धमाके; फिर क्या हुआ

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

israel iran attack

Trending news

'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट