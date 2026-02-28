ईरान ने इजरायल पर की मिसाइलों की बौछार, Iron Dome ने आसमान में किया ढेर, सामने आया वीडियो

Israel Iran Attack: इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान पर हमला किया. इजरायल की ओर से तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, केवल तेहरान में ही 30 से अधिक ठिकानों पर इजरायल ने मिसाइल दागी. अब ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायल समेत अमेरिका के 8 करीबी देशों पर मिसाइल दागी है.

इजरायल की राजधानी यरुशलम में सायरन बज रहे हैं. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने येरुशलम के ऊपर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. बताया जा रहा है कि ईरान की ओर इजरायल पर 120 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं.

#WATCH | Israel: Israeli air defence systems intercepted missiles over Jerusalem and Central Israel, after the military said it had detected a missile attack launched from Iran. Add Zee News as a Preferred Source (Source: Reuters) pic.twitter.com/fvVXFy8zEU — ANI (@ANI) February 28, 2026

IRGC की सख्त चेतावनी

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि ईरानी मिसाइलों से इजरायली और अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है. ईरान ने स्पष्ट किया कि IRGC का ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक उसका दुश्मन पूरी तरह से हार नहीं जाता. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने कहा कि इस इलाके में सभी US बेस, रिसोर्स और इंटरेस्ट को सही टारगेट माना जाता है.

ईरान ने 8 देशों पर दागी मिसाइल

इजरायली और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने आठ देशों पर मिसाइल से हमला किया है. ईरान ने कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. उधर, जॉर्डन ने दावा किया कि उसने दो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये मिसाइलें किसकी ओर से दागी गई थीं.

'अपनी रक्षा के लिए हम तैयार'

अमेरिका और इजराल की ओर से किए गए हमले पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने सख्त अंदाज में कहा कि वह देश के किसी भी क्षेत्र पर किए गए हमले का करारा जवाब देगा. ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि देश अपनी रक्षा के लिए तैयार है. हम सुनिश्चित करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने पड़ें. ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल और अमेरिका ने यह हमला करते हुए अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है.

