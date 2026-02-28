Advertisement
ईरान ने इजरायल पर की मिसाइलों की बौछार, Iron Dome ने आसमान में किया ढेर, सामने आया वीडियो

ईरान ने इजरायल पर की मिसाइलों की बौछार, Iron Dome ने आसमान में किया ढेर, सामने आया वीडियो

Israel Iran Attack: इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है. दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं. इजरायल की ओर से किए गए हमले का जवाब देते हुए तेहरान ने इजरायल की ओर 120 मिसाइलें दागी हैं. इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने यरुशलम के ऊपर कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:20 PM IST
ईरान ने इजरायल पर की मिसाइलों की बौछार, Iron Dome ने आसमान में किया ढेर, सामने आया वीडियो

Israel Iran Attack: इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान पर हमला किया. इजरायल की ओर से तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, केवल तेहरान में ही 30 से अधिक ठिकानों पर इजरायल ने मिसाइल दागी. अब ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायल समेत अमेरिका के 8 करीबी देशों पर मिसाइल दागी है. 

इजरायल की राजधानी यरुशलम में सायरन बज रहे हैं. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने येरुशलम के ऊपर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. बताया जा रहा है कि ईरान की ओर इजरायल पर 120 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं. 

IRGC की सख्त चेतावनी 

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि ईरानी मिसाइलों से इजरायली और अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है. ईरान ने स्पष्ट किया कि IRGC का ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक उसका दुश्मन पूरी तरह से हार नहीं जाता. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने कहा कि इस इलाके में सभी US बेस, रिसोर्स और इंटरेस्ट को सही टारगेट माना जाता है.

ईरान ने 8 देशों पर दागी मिसाइल 

इजरायली और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने आठ देशों पर मिसाइल से हमला किया है. ईरान ने कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है. उधर, जॉर्डन ने दावा किया कि उसने दो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये मिसाइलें किसकी ओर से दागी गई थीं.  

यह भी पढ़ें: क्या इजरायल के आगे टिक पाएगा ईरान का सुरक्षा कवच? कितना मजबूत है शिया मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम

'अपनी रक्षा के लिए हम तैयार'

अमेरिका और इजराल की ओर से किए गए हमले पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने सख्त अंदाज में कहा कि वह देश के किसी भी क्षेत्र पर किए गए हमले का करारा जवाब देगा. ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि देश अपनी रक्षा के लिए तैयार है. हम सुनिश्चित करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने पड़ें. ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल और अमेरिका ने यह हमला करते हुए अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है. 

यह भी पढ़ें: ईरान का सऊदी अरब की राजधानी पर हमला, जॉर्डन ने मार गिराईं दो मिसाइलें; क्या शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 3?

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

israel iran attack

