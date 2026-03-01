Advertisement
trendingNow13126228
Hindi Newsदुनियाइजरायली हमले में खामेनेई का अंत! ट्रंप और नेतन्याहू ने देखी ईरानी लीडर के शव की तस्वीर; तेहरान ने बताया कोरा झूठ

इजरायली हमले में खामेनेई का अंत! ट्रंप और नेतन्याहू ने देखी ईरानी लीडर के शव की तस्वीर; तेहरान ने बताया कोरा झूठ

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सैन्य अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका-इजरायल हमले में मौत हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई के शव की तस्वीर देखी है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायली हमले में खामेनेई का अंत! ट्रंप और नेतन्याहू ने देखी ईरानी लीडर के शव की तस्वीर; तेहरान ने बताया कोरा झूठ

Israel Iran Attack: इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान के कई शहरों पर निशाना साधा. ये हमला इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से किया. इजरायली हमले में ईरान में कम से कम 201 लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है. इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. इधर, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है. 

दरअसल, शनिवार देर रात इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जिंदा होने के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं. इजरायल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भी दावा किया कि खामेनेई इस हमले में मारे जा चुके हैं. हालांकि, ईरानी मीडिया और कई अधिकारियों ने बताया कि खामेनेई बिलकुल सुरक्षित हैं. 

खामेनेई की शव की तस्वीर को ट्रंप ने देखा 

इस बीच इजरायल के चैनल 12 ने दावा किया है कि  ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के शव की एक तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई थी. चैनल 12 की ओर से दावा किया कि नेतन्याहू और ट्रंप को खामेनेई के शव की तस्वीर सबसे पहले भेजी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इस संबंध में इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक की ओर से बताया गया कि वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों को खामेनेई की हत्या की सूचना दे दी गई थी. उनका शव उनके परिसर के मलबे से बरामद किया गया. 

नेतन्याहू ने किया खामेनेई की मौत का दावा 

शनिवार देर रात इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया. इसी दौरान उन्होंने कहा खामेनेई के जिंदा होने के एक भी सबूत मौजूद नहीं हैं. नतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमलों का दौर अभी जारी रहेगा. नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही आपका (ईरान) समय आएगा, वह समय जब आपको भारी संख्या में सड़कों पर उतरना होगा, सड़कों पर उतरकर अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने का काम पूरा करना होगा, जिसने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है.  

यह भी पढ़ें: VIDEO: बुर्ज खलीफा को उड़ाने की कोशिश, ईरान ने ड्रोन से किया हमला; खौफ से भागती दिखी पब्लिक

कई न्यूक्लियर अधिकारियों के मारे जाने का दावा

अपने संबोधन में नेतन्याहू कहा कि हमारे हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम अहम लोग मारे गए हैं. हमने ईरान के टॉप कमांडरों को खत्म कर दिया है. कई न्यूक्लियर अधिकारी मारे गए हैं. सबूत कहते हैं कि खामेनेई जिंदा नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: इजरायल का दावा कि खामेनेई मारे गए, अब कौन होगा उनका वारिस कौन होगा?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

israel iran attack

Trending news

क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?