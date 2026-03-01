इजरायली हमले में खामेनेई का अंत! ट्रंप और नेतन्याहू ने देखी ईरानी लीडर के शव की तस्वीर; तेहरान ने बताया कोरा झूठ

Israel Iran Attack: इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान के कई शहरों पर निशाना साधा. ये हमला इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से किया. इजरायली हमले में ईरान में कम से कम 201 लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है. इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. इधर, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है.

दरअसल, शनिवार देर रात इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जिंदा होने के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं. इजरायल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भी दावा किया कि खामेनेई इस हमले में मारे जा चुके हैं. हालांकि, ईरानी मीडिया और कई अधिकारियों ने बताया कि खामेनेई बिलकुल सुरक्षित हैं.

खामेनेई की शव की तस्वीर को ट्रंप ने देखा

इस बीच इजरायल के चैनल 12 ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के शव की एक तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई थी. चैनल 12 की ओर से दावा किया कि नेतन्याहू और ट्रंप को खामेनेई के शव की तस्वीर सबसे पहले भेजी गई.

इस संबंध में इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक की ओर से बताया गया कि वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों को खामेनेई की हत्या की सूचना दे दी गई थी. उनका शव उनके परिसर के मलबे से बरामद किया गया.

नेतन्याहू ने किया खामेनेई की मौत का दावा

शनिवार देर रात इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया. इसी दौरान उन्होंने कहा खामेनेई के जिंदा होने के एक भी सबूत मौजूद नहीं हैं. नतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमलों का दौर अभी जारी रहेगा. नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही आपका (ईरान) समय आएगा, वह समय जब आपको भारी संख्या में सड़कों पर उतरना होगा, सड़कों पर उतरकर अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने का काम पूरा करना होगा, जिसने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है.

कई न्यूक्लियर अधिकारियों के मारे जाने का दावा

अपने संबोधन में नेतन्याहू कहा कि हमारे हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम अहम लोग मारे गए हैं. हमने ईरान के टॉप कमांडरों को खत्म कर दिया है. कई न्यूक्लियर अधिकारी मारे गए हैं. सबूत कहते हैं कि खामेनेई जिंदा नहीं हैं.

