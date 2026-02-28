Advertisement
Hindi Newsदुनियाइजरायल के निशाने पर थे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, घर पर जमकर बरसीं मिसाइलें; सामने आई तबाही की पहली तस्वीर

इजरायल के निशाने पर थे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, घर पर जमकर बरसीं मिसाइलें; सामने आई तबाही की पहली तस्वीर

इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला बोला है. इजरायल की मिसाइलों ने ईरान के कई शहरों को तबाह किया है. इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के घर के पास भी हमला किया. इसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:20 PM IST
खामेनेई के घर के पास इजरायल का हमला. फोटो- एक्स
खामेनेई के घर के पास इजरायल का हमला. फोटो- एक्स

Israel Iran Conflict: शनिवार (28 फरवरी 2026) को इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर जबरदस्त हमला बोला. अकेले तेहरान में 30 से अधिक जगहों पर इजरायली मिसाइलों ने धमाका किया. इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक की ओर से जानकारी दी गई कि हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाया गया था.इजरायल की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है. ईरान की ओर इजरायल समेत अमेरिका के 8 करीबी देशों को निशाना बनाया जा रहा है. 

दरअसल, इजरायल की ओर से शुरुआती हमले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालयों के पास हुए. हालांकि, 86 वर्षीय नेता उस समय तेहरान में नहीं थे और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था. अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के कार्यालय के परिसर के पास US-इजरायल हमले के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है. 

इजरायल के निशाने पर थे खामेनेई और पेजेश्कियन

इजरायली सरकारी प्रसारक की ओर से जानकारी दी गई है कि इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन निशाने पर थे. हालांकि, यह हमला अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, लेकिन इसके कारण नुकसान की जानकारी सामने आई है. खामेनेई के घर के आसपास हुए हमले से नुकसान हुआ है, जिसकी पहली सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है. ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी ने राष्ट्रपति कार्यालय के करीबी एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वह अच्छे स्वास्थ्य में हैं. 

ईरान ने इजरायल के कई शहरों को बनाया निशाना 

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्यवाई की गई. ईरान की ओर से सबसे पहले इजरायल की राजधानी यरुशलम पर मिसाइलों की बौछार की गई है. हालांकि, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को शहर के ऊपर ही इंटरसेप्ट कर लिया. उधर, ईरानी हमले से तेल अवीव की एक बड़ी इमारत को भारी क्षति पहुंची है. इस इमारत में भीषण आग लग गई. 

यह भी पढ़ें: Iran-Israel War: ईरान और इजरायल दोनों ही भारत के मित्र देश, अब किसका साथ देगा इंडिया?

ईरान ने 8 देशों को बनाया निशाना 

इजरायल और अमेरिका के इस संयुक्त हमले के बाद ईरान ने आस पास के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. ईरान की ओर से बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई, कतर के दोहा और सऊदी अरब के रियाद में मिसाइलें दागी गईं. यूएई में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है.

यूएई ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है. बता दें कि जिन भी शहरों में ईरान की ओर से हमले किए गए, वहां पर अमेरिकी बेस है और यूएस के सैनिक तैनात हैं. इसके अलावा कतर की ओर से कहा गया कि उसने अपने लक्ष्य पर किए गए हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया.

यह भी पढ़ें: ईरान ने इजरायल पर की मिसाइलों की बौछार, Iron Dome ने आसमान में किया ढेर, सामने आया वीडियो

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी

