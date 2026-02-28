इजरायल के निशाने पर थे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, घर पर जमकर बरसीं मिसाइलें; सामने आई तबाही की पहली तस्वीर

Israel Iran Conflict: शनिवार (28 फरवरी 2026) को इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर जबरदस्त हमला बोला. अकेले तेहरान में 30 से अधिक जगहों पर इजरायली मिसाइलों ने धमाका किया. इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक की ओर से जानकारी दी गई कि हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाया गया था.इजरायल की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है. ईरान की ओर इजरायल समेत अमेरिका के 8 करीबी देशों को निशाना बनाया जा रहा है.

दरअसल, इजरायल की ओर से शुरुआती हमले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालयों के पास हुए. हालांकि, 86 वर्षीय नेता उस समय तेहरान में नहीं थे और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था. अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के कार्यालय के परिसर के पास US-इजरायल हमले के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है.

इजरायल के निशाने पर थे खामेनेई और पेजेश्कियन

इजरायली सरकारी प्रसारक की ओर से जानकारी दी गई है कि इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन निशाने पर थे. हालांकि, यह हमला अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, लेकिन इसके कारण नुकसान की जानकारी सामने आई है. खामेनेई के घर के आसपास हुए हमले से नुकसान हुआ है, जिसकी पहली सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है. ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी ने राष्ट्रपति कार्यालय के करीबी एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वह अच्छे स्वास्थ्य में हैं.

ईरान ने इजरायल के कई शहरों को बनाया निशाना

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्यवाई की गई. ईरान की ओर से सबसे पहले इजरायल की राजधानी यरुशलम पर मिसाइलों की बौछार की गई है. हालांकि, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को शहर के ऊपर ही इंटरसेप्ट कर लिया. उधर, ईरानी हमले से तेल अवीव की एक बड़ी इमारत को भारी क्षति पहुंची है. इस इमारत में भीषण आग लग गई.

ईरान ने 8 देशों को बनाया निशाना

इजरायल और अमेरिका के इस संयुक्त हमले के बाद ईरान ने आस पास के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. ईरान की ओर से बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई, कतर के दोहा और सऊदी अरब के रियाद में मिसाइलें दागी गईं. यूएई में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है.

Ministry of Defence of the United Arab Emirates tweets, "The UAE today was subjected to a blatant attack involving Iranian ballistic missiles, noting that UAE air defence systems dealt with the missiles with high efficiency and successfully intercepted a number of missiles.… pic.twitter.com/CTEzFuBZnO — ANI (@ANI) February 28, 2026

यूएई ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है. बता दें कि जिन भी शहरों में ईरान की ओर से हमले किए गए, वहां पर अमेरिकी बेस है और यूएस के सैनिक तैनात हैं. इसके अलावा कतर की ओर से कहा गया कि उसने अपने लक्ष्य पर किए गए हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया.

