ईरान ने मस्जिद पर फहराया 'इंतकाम का झंडा', इजरायल-यूएस के लिए क्या है इस रेड फ्लैग का मतलब?

इजरायली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद तेहरान बदले की आग में धधक रहा है. कोम शहर की मशहूर जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल रंग का 'इंतकाम का झंडा' फहराया गया. यह झंडा बदले और न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है.
Israel Iran Conflict: इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. इजरायल और अमेरिका ने शनिवार (28 फरवरी) को संयुक्त रूप से तेहरान पर हमला किया. रविवार को भी इजरायल का ईरान पर भीषण हमला जारी है. उधर, ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है. ईरान ने न केवल इजरायल बल्कि अमेरिका के सहयोगी 8 देशों पर मिसाइल से हमला किया. इस बीच ईरान के धार्मिक महत्व के स्थल जामकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल रंग का प्रतिशोध का झंडा फहराया गया.
दरअसल, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है. ईरानी नेता की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लगा है. ईरान में लोग अपने नेता की मौत का बदला लेने की बात कह रहे हैं. खामेनेई की मौत बाद कोम शहर की मशहूर जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल रंग का 'इंतकाम का झंडा' फहराया गया. झंडे के बदलने की प्रक्रिया को बदले और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है.
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह लाल झंडा समर्थकों के गुस्से और बदले की भावना को दर्शाता है. चूंकि जामकरान मस्जिद ईरान में धार्मिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है. कोम शहर में स्थित इस मस्जिद के गुंबद पर इस प्रकार का झंडा फहराना एक कड़ा संदेश माना जा रहा है.
शनिवार को तेहरान में इजरायल की ओर से हवाई हमले में खामेनेई मारे गए. यह इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले का हिस्सा था. ईरानी सरकारी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की. खामेनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद भारत समेत दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और शोक की लहर दौड़ गई.
उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में एक बयान में कहा कि इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक, खामेनेई की मृत्यु हो गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का यह सबसे बड़ा मौका है.
शनिवार देर रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई के बारे में कहा कि ऐसे कई संकेत हैं कि यह तानाशाह अब जीवित नहीं है. उन्होंने ईरानियो से कहा कि यह आपके लिए एकजुट होने, शासन को उखाड़ फेंकने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का समय है.
