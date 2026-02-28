Advertisement
trendingNow13126131
Hindi Newsदुनियाचाबहार या मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर...इजरायल-ईरान जंग के बीच भारत भी उठाएगा कोई कदम? क्या बोले एक्सपर्ट्स

चाबहार या मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर...इजरायल-ईरान जंग के बीच भारत भी उठाएगा कोई कदम? क्या बोले एक्सपर्ट्स

Israel Iran War: इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. इजरायल की ओर से हमला किए जाने के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए न केवल इजरायल को निशाना बनाया,बल्कि आठ अमेरिका के करीबी देशों पर भी हवाई हमले किए हैं. मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव पर दुनिया भर के देश अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग. फोटो- एक्स
इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग. फोटो- एक्स

Israel Iran Attack: इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर हमला किया. इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के साथ कई शहरों पर हमला किया. हालांकि, ईरान ने पलटवार करने में देरी नहीं की. ईरान की ओर से इजरायल के तेल अवीव और यरुशलम पर मिसाइलें दागीं. ईरान न केवल इजरायल बल्कि अमेरिका के 8 करीबी देशों में यूएस बेस पर हमला किया. 

इजरायल और ईरान के बीच सैन्य हमले और तेहरान पर लगे प्रतिबंधों से भारत के लिए भी चिंता बढ़ी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच  भारत अपनी कनेक्टिविटी रणनीति पर पुनर्विचार कर सकता है और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है. लेकिन भारत के चाबहार में अपने हितों को छोड़ने की संभावना नहीं है.

क्या हो सकता है भारत का कदम?

दरअसल, इजरायल और ईरान के बीच इस हालिया घटनाक्रम ने  चाबहार में भारत की 10 साल पुरानी साझेदारी में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है. माना जाता रहा है कि यह साझेदारी नई दिल्ली के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार साबित हो सकती थी. जानकार मानते हैं कि भारत सार्वजनिक रूप से कोई कड़ा राजनयिक रुख अपनाने की संभावना नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह सुनियोजित बातचीत के माध्यम से अपने रणनीतिक निवेशों की रक्षा करने का प्रयास करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चाबहार बंदरगाह पर बहुत कड़ा रुख नहीं अपनाएगा. यह भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल ईरान और मिडिल ईस्ट में तनाव का व्यापार पर तत्काल बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि बाजार में अविश्वास जरूर रहेगा.

महत्वपूर्ण बना हुआ है चाबहार 

विशेषज्ञों के बयानों से पता चलता है कि किसी भी स्थिति में चाबहार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन आईएमईसी प्रतिबंधों के खतरे बढ़ने पर अधिक नीतिगत ध्यान आकर्षित कर सकता है.

महत्वपूर्ण खनिजों पर भी पड़ेगा असर? 

माना जा रहा है कि एनर्जी और व्यापार के मार्गों के अलावा चाबहार भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक महत्व भी रखता है. एक विशेषज्ञ का मानना है कि चाबहार सिर्फ ईरान से आने वाले तेल के बारे में नहीं है. यह वास्तव में मध्य एशिया में हमारा प्रवेश द्वार है, जहां महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं. ये खनिज हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं. यह बंदरगाह एक रणनीतिक स्थान है जहां हम मध्य एशिया में पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सकते हैं. 

भारत नहीं छोड़ेगा चाबहार 

भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था. चाबहार का एक दीर्घकालिक महत्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नई दिल्ली द्वारा इस परियोजना को पूरी तरह से छोड़ने की संभावना नहीं है. माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह भारत की प्रतिबंधों के जोखिम, क्षेत्रीय अस्थिरता और पश्चिम और मध्य एशिया में लचीले व्यापार गलियारे बनाने की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की क्षमता की परीक्षा लेंगे.

यह भी पढ़ें: शांत और तरक्की पसंद UAE क्यों हमले की चपेट में आया? बुर्ज खलीफा के आस-पास का इलाका धुआं-धुआं हो गया

क्या है कि IMEC और चाबहार से कैसे है अलग? 

गौरतलब है कि भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) एक प्रस्तावित बहु-आयामी कनेक्टिविटी परियोजना है. इसकी घोषणा 2023 में जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी. इस कॉरिडोर का उद्देश्य भारत को सीधे यूरोप से जोड़ना है. इसके लिए यह परियोजना संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल से होते हुए बाजारों तक पहुंचने लिए जहाजरानी मार्गों, रेल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का निर्माण करेगी. 

वहीं, चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और इसे मुख्य रूप से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक भारत के प्रवेश मार्ग के तौर पर डिजाइन किया गया है. हालांकि, आईएमईसी ईरानी क्षेत्र पर निर्भर नहीं है. चाबहार बंदरगाह एक द्विपक्षीय परियोजना है, जो पूरी तरीके से भारत और ईरान के सहयोग पर आधारित है. इसका विस्तार यूरेशियाई भूमि गलियारों की ओर भी किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: पूरब में शुरू होगी लड़ाई, पश्चिम की तरफ फैल जाएगी... ईरान-इजरायल जंग पर बाबा वेंगा की थीं डरावनी भविष्यवाणी

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

israel iran war

Trending news

सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?