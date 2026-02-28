चाबहार या मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर...इजरायल-ईरान जंग के बीच भारत भी उठाएगा कोई कदम? क्या बोले एक्सपर्ट्स

Israel Iran War: इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. इजरायल की ओर से हमला किए जाने के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए न केवल इजरायल को निशाना बनाया,बल्कि आठ अमेरिका के करीबी देशों पर भी हवाई हमले किए हैं. मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव पर दुनिया भर के देश अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
Trending Photos
Israel Iran Attack: इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर हमला किया. इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के साथ कई शहरों पर हमला किया. हालांकि, ईरान ने पलटवार करने में देरी नहीं की. ईरान की ओर से इजरायल के तेल अवीव और यरुशलम पर मिसाइलें दागीं. ईरान न केवल इजरायल बल्कि अमेरिका के 8 करीबी देशों में यूएस बेस पर हमला किया.
इजरायल और ईरान के बीच सैन्य हमले और तेहरान पर लगे प्रतिबंधों से भारत के लिए भी चिंता बढ़ी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत अपनी कनेक्टिविटी रणनीति पर पुनर्विचार कर सकता है और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है. लेकिन भारत के चाबहार में अपने हितों को छोड़ने की संभावना नहीं है.
दरअसल, इजरायल और ईरान के बीच इस हालिया घटनाक्रम ने चाबहार में भारत की 10 साल पुरानी साझेदारी में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है. माना जाता रहा है कि यह साझेदारी नई दिल्ली के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार साबित हो सकती थी. जानकार मानते हैं कि भारत सार्वजनिक रूप से कोई कड़ा राजनयिक रुख अपनाने की संभावना नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह सुनियोजित बातचीत के माध्यम से अपने रणनीतिक निवेशों की रक्षा करने का प्रयास करेगा.
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चाबहार बंदरगाह पर बहुत कड़ा रुख नहीं अपनाएगा. यह भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल ईरान और मिडिल ईस्ट में तनाव का व्यापार पर तत्काल बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि बाजार में अविश्वास जरूर रहेगा.
विशेषज्ञों के बयानों से पता चलता है कि किसी भी स्थिति में चाबहार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन आईएमईसी प्रतिबंधों के खतरे बढ़ने पर अधिक नीतिगत ध्यान आकर्षित कर सकता है.
माना जा रहा है कि एनर्जी और व्यापार के मार्गों के अलावा चाबहार भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक महत्व भी रखता है. एक विशेषज्ञ का मानना है कि चाबहार सिर्फ ईरान से आने वाले तेल के बारे में नहीं है. यह वास्तव में मध्य एशिया में हमारा प्रवेश द्वार है, जहां महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं. ये खनिज हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं. यह बंदरगाह एक रणनीतिक स्थान है जहां हम मध्य एशिया में पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सकते हैं.
भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था. चाबहार का एक दीर्घकालिक महत्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नई दिल्ली द्वारा इस परियोजना को पूरी तरह से छोड़ने की संभावना नहीं है. माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह भारत की प्रतिबंधों के जोखिम, क्षेत्रीय अस्थिरता और पश्चिम और मध्य एशिया में लचीले व्यापार गलियारे बनाने की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की क्षमता की परीक्षा लेंगे.
यह भी पढ़ें: शांत और तरक्की पसंद UAE क्यों हमले की चपेट में आया? बुर्ज खलीफा के आस-पास का इलाका धुआं-धुआं हो गया
गौरतलब है कि भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) एक प्रस्तावित बहु-आयामी कनेक्टिविटी परियोजना है. इसकी घोषणा 2023 में जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी. इस कॉरिडोर का उद्देश्य भारत को सीधे यूरोप से जोड़ना है. इसके लिए यह परियोजना संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल से होते हुए बाजारों तक पहुंचने लिए जहाजरानी मार्गों, रेल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का निर्माण करेगी.
वहीं, चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और इसे मुख्य रूप से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक भारत के प्रवेश मार्ग के तौर पर डिजाइन किया गया है. हालांकि, आईएमईसी ईरानी क्षेत्र पर निर्भर नहीं है. चाबहार बंदरगाह एक द्विपक्षीय परियोजना है, जो पूरी तरीके से भारत और ईरान के सहयोग पर आधारित है. इसका विस्तार यूरेशियाई भूमि गलियारों की ओर भी किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: पूरब में शुरू होगी लड़ाई, पश्चिम की तरफ फैल जाएगी... ईरान-इजरायल जंग पर बाबा वेंगा की थीं डरावनी भविष्यवाणी