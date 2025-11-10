अमेरिकी आरोपों पर ईरान का पलटवार, कहा- मेक्सिको से हमारे रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहा US

Israel-Iran Conflict: ईरान ने सोमवार को अमेरिका के उन आरोपों को सख्ती से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि तेहरान ने मैक्सिको में इजरायल के राजदूत की हत्या की साजिश रची थी. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकेई ने प्रेस वार्ता में कहा कि हमें यह दावा बहुत हास्यास्पद और बेतुका लगा. उन्होंने आगे कहा कि यह आरोप अन्य देशों के साथ ईरान के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है.

बता दें कि पिछले शुक्रवार को वाशिंगटन ने यह दावा किया था कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कुद्स फोर्स ने 2024 के अंत में यह साजिश रची थी, जिसे इस साल की शुरुआत में नाकाम कर दिया गया. अमेरिका के आरोपों के बाद इजरायल के विदेश मंत्रालय ने मैक्सिकन अधिकारियों को ईरान द्वारा निर्देशित आतंकवादी नेटवर्क को विफल करने के लिए धन्यवाद दिया. हालांकि, मेक्सिको के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे ऐसी किसी साजिश की कोई जानकारी नहीं मिली है.

अमेरिका के सभी आरोप मनगढ़त

वहीं, मेक्सिको स्थित ईरानी दूतावास ने इस पूरे मामले को एक बहुत बड़ा झूठ बताया. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, साजिश में वेनेजुएला में ईरान के दूतावास के माध्यम से आतंकवादियों की भर्ती की कोशिश की गई थी. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तेहरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं. बाकेई ने सभी आरोपों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया. गौरतलब है कि जून के मध्य में इजरायल ने ईरान के खिलाफ बमबारी अभियान शुरू किया था, जिससे 12 दिनों तक युद्ध चला. इस दौरान अमेरिका ने भी कुछ समय के लिए ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले किए थे. दोनों देशों के बीच 24 जून से युद्धविराम लागू है.