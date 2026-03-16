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Hindi Newsदुनियाखाड़ी में युद्ध भयंकर और होर्मुज बना नया हथियार, कौन सी वो वजहें; जो तय करेंगी कैसे होगा US-ईरान जंग का अंत?

खाड़ी में युद्ध भयंकर और होर्मुज बना नया हथियार, कौन सी वो वजहें; जो तय करेंगी कैसे होगा US-ईरान जंग का अंत?

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. होर्मुज स्ट्रेट उस संघर्ष का केंद्र बन गया है जो मिडिल ईस्ट को नया रूप दे रहा है. यह वही संकरा समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के तेल भंडार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:02 PM IST
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होर्मुज बना तेहरान का नया हथियार. (फाइल फोटो)
होर्मुज बना तेहरान का नया हथियार. (फाइल फोटो)

New Weapon of Iran: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है. ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का पलटवार करते हुए न केवल इजरायल, बल्कि उन देशों की ओर भी मिसालें दागीं जहां-जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं. इस बीच पिछले कुछ दिनों में देखा गया इजयरल-यूएस और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध का केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बन चुका है. यही कारण है कि तेहरान की ओर से अब इस क्षेत्र को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. 

दरअसल, होर्मुज स्ट्रेट उस संघर्ष का केंद्र बन गया है जो मिडिल ईस्ट को नया रूप दे रहा है. इतना ही नहीं यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों को हिला रहा है और अमेरिकी शक्ति की सीमाओं की परीक्षा ले रहा है. अपने इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे 33 किलोमीटर चौड़ा यह रास्ता ईरान युद्ध का केंद्र बिंदु क्यों बन गया है और तेहरान में शासन कमजोर होने के बावजूद क्यों अभी भी कायम है. 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कैसे टिक गई मिडिल ईस्ट की जंग? 

जानकार मानते हैं कि इजराय-यूएस और ईरान के बीच जारी यह संघर्ष तीन प्रमुख पक्षों को परिभाषित कर रहे हैं. इसमें पहला अमेरिका- इजरायल गंठबंधन, दूसरा ईरान और तीसरा पूरा गल्फ क्षेत्र है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण यह तीनों पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं. हालांकि, इन सब के बीच पूरे संघर्ष का केंद्र कहीं न कहीं होर्मुज स्ट्रेट बन चुका है. यह वही संकरा समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के तेल भंडार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. यहां से गुजरने वाले अधिकांश तेल के जहाज एशिया की ओर ही जाते हैं. 

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कैसे होर्मुज स्ट्रेट का फायदा उठा रहा ईरान? 

अगर कहा जाए की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस समय मौत की गली बन चुका है, तो यह पूरी तरीके से सही होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अब तेहरान की ओर से उन जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है कि जो यहां से गुजर रहे हैं और उनका सीधा संबंध उन देशों से है, जिनका ईरान के साथ 36 का आंकड़ा है. जानकारी दें कि सबसे संकरी जगह जलडमरूमध्य लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है. इसमें लगभग 20 किलोमीटर का नौगम्य जहाजी मार्ग है. इस तनाव भरे समय में यह संघर्ष का नया केंद्र बन चुका है. 

होर्मुज की संवेदनशील बनावाट का फायदा अब ईरान की ओर से उठाया जा रहा है. तेहरान की ओर से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है. माना जा रहा है कि ऐसा करके ईरान खाड़ी में संघर्ष को फैलाने की कोशिस कर रहा है. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, इराक और सऊदी अरब जैसे देश अमेरिकी युद्ध प्रयासों में शामिल हैं. 

होर्मुज को ईरान ने बनाया हथियार? 

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए इस संघर्ष के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. इसका प्रभाव दुनिया के अधिकांश देशों में देखने को मिलने लगा है. बड़ी संख्या में जहाज इस मार्ग में फंसे और कई देशों में कच्चे तेल की कमी होने लगी है.  इस संकरे जलमार्ग में किसी भी प्रकार की निरंतर रुकावट से कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में तत्काल वृद्धि होगी. वास्तव में ऐसा होता नजर भी आने लगा है. 

पीछे हटने को तैयार नहीं ईरान 

ईरान पिछले 17 दिनों से इजरायली-अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है. ईरान मिसाइलें दागना और ड्रोन तैनात करना जारी रखे हुए है. इससे साफ पता चलता है कि उसका शस्त्रागार क्षतिग्रस्त तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. जानकार बताते हैं कि ईरान पिछले लंबे समय से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों में निवेश करता आ रहा है. पिछले 17 दिनों से हमलों को रोकने और बराबर पलटवार के बाद भी उसको होर्मुज स्ट्रेट को खतरे में रखने के लिए अभी भी पर्याप्त हथियार मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें: दुश्मन से दोस्ती का हाथ? ट्रंप ने होर्मुज संकट के लिए चीन से मांगी मदद; जानिए क्या है पूरा प्लान

 

भारत की कुटनीति कितनी काम आई? 

होर्मुज स्ट्रेट पर रोक या फिर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगना भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है. यह  ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति के लिए एक सीधा खतरा है. हालांकि, भारत ने इस कठिन समय में अपने सकारात्मक कूटनीति से स्थियों को बदलने में सफलता पाई है. हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की; वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में अपने समकक्ष अरघची से बात की, जिसके बाद तेहरान ने भारतीय ध्वज वाले और भारतीय स्वामित्व वाले टैंकरों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी. भारत ने इस बातचीत के माध्यम से कुछ हद तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है. हालांकि भारत जाने वाले विदेशी ध्वज वाले जहाजों को अभी भी अनुमति नहीं है.

यह भी पढ़ें: ईरानी जंग के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी खबर पोस्ट करने वाले 19 भारतीयों को UAE ने किया गिरफ्तार, दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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