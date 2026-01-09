Advertisement
trendingNow13126217
Hindi Newsदुनियामिसाइल से निकलकर हवा में फैल जाते हैं बम, जमीन पर टकराने से होता है धमाका...ईरान के क्लस्टर बम से क्यों घबराया हुआ है इजरायल?

मिसाइल से निकलकर हवा में फैल जाते हैं बम, जमीन पर टकराने से होता है धमाका...ईरान के क्लस्टर बम से क्यों घबराया हुआ है इजरायल?

What are cluster bombs: इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान की ओर से शनिवार (28 फरवरी) को क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा. ईरान की ओर से दागी गई इस मिसाइल ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 01, 2026, 02:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायल और ईरान में जंग भीषण. फोटो- एक्स
इजरायल और ईरान में जंग भीषण. फोटो- एक्स

Israel Iran Attack: इजरायल और अमेरिका ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया. इजरायल ने ईरान के कई शहरों को तबाह कर दिया. इजरायली हमले के कारण ईरान में 200 से अधिक लोगों की जान गई है. ईरान ने भी इस हमले का जवाब दिया है. तेहरान ने  इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया. तेल अवीव और यरुशलम पर ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गईं, जिससे भारी नुकसान पहुंचा है. 

ईरान ने इजरायल के अलावा मिडिल ईस्ट के 8 देशों में स्थित यूएस बेस को भी निशाना बनाया. कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन में भी ईरान ने मिसाइलों की बारिश की. हालांकि,  ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है. इस मिसाइल में क्लस्टर बम का वॉरहेड था. माना जाता है कि ये बम आम नागरिकों को लिए खतरनाक है. आइए जानते हैं कि क्लस्टर बम क्या है? 

IDF ने क्या कहा? 

इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) की ओर से एक बयान में कहा गया कि संभव है कि ईरान ने इजरायल पर हमलों में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा. आईडीएफ ने कहा कि ऐसी मिसाइलों का वॉरहेड नीचे उतरते समय खुल जाता है और लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक के साथ लगभग 20 छोटे बम लगभग 8 किलोमीटर (5 मील) के दायरे में फैला देता है. ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने जून 2025 में भी इजरायल पर हमले के दौरान किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है क्लस्टर बम? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, क्लस्टर बम एक प्रकार का हथियार है, जो किसी एक इलाके में जाकर सबम्यूनिशन्स छोड़ता है. इसका मतलब है कि छोटे-छोटे बम छोड़ता है. ये छोटे-छोटे बम एक बार में नहीं फटते हैं, यह हवा में खुल जाते हैं, लेकिन जमीन पर आकर फटते हैं. कई विस्फोटक जमीन पर कई किलोमीटर में फैल जाते हैं और फिर फटते हैं, इससे भारी नुकसान की संभावना होती है. हैरान करने वाली बात है कि ये सबम्यूनिशन्स न तो स्वचालित होते हैं और न ये गाइडेड होते हैं. एक बार फैलने के बाद यह धरती के करीब आते हैं और फट जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: अब इस मुल्क पर 'कब्जा' करेंगे ट्रंप? बोले,'कंगाल हो चुका है यह देश, टेक ओवर की चल रही बातचीत'

विवादों में रहा क्लस्टर बम

क्लस्टर बम को हमेशा विवादास्पद माना जाता रहा है. बताया जाता है कि कई बार कुछ सबम्यूनिशन्स जमीन पर गिरते तो हैं, लेकिन फटते नहीं हैं. यह सालों तक सक्रिय रहते हैं. इससे जाने अनजाने में पास आने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है. आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि क्लस्टर बम हमलों के मामले में आम लोगों के लिए होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी घेराबंदी के बीच ड्रैगन ने ईरान को थमाए तबाही मचाने वाले हथियार, जिस युद्धपोत पर इतरा रहे ट्रंप वो भी हो जाएगा खाक

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

cluster bombs

Trending news

क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?