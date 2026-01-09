मिसाइल से निकलकर हवा में फैल जाते हैं बम, जमीन पर टकराने से होता है धमाका...ईरान के क्लस्टर बम से क्यों घबराया हुआ है इजरायल?

Israel Iran Attack: इजरायल और अमेरिका ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया. इजरायल ने ईरान के कई शहरों को तबाह कर दिया. इजरायली हमले के कारण ईरान में 200 से अधिक लोगों की जान गई है. ईरान ने भी इस हमले का जवाब दिया है. तेहरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया. तेल अवीव और यरुशलम पर ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गईं, जिससे भारी नुकसान पहुंचा है.

ईरान ने इजरायल के अलावा मिडिल ईस्ट के 8 देशों में स्थित यूएस बेस को भी निशाना बनाया. कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन में भी ईरान ने मिसाइलों की बारिश की. हालांकि, ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है. इस मिसाइल में क्लस्टर बम का वॉरहेड था. माना जाता है कि ये बम आम नागरिकों को लिए खतरनाक है. आइए जानते हैं कि क्लस्टर बम क्या है?

IDF ने क्या कहा?

इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) की ओर से एक बयान में कहा गया कि संभव है कि ईरान ने इजरायल पर हमलों में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा. आईडीएफ ने कहा कि ऐसी मिसाइलों का वॉरहेड नीचे उतरते समय खुल जाता है और लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक के साथ लगभग 20 छोटे बम लगभग 8 किलोमीटर (5 मील) के दायरे में फैला देता है. ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने जून 2025 में भी इजरायल पर हमले के दौरान किया था.

क्या है क्लस्टर बम?

रिपोर्ट्स के अनुसार, क्लस्टर बम एक प्रकार का हथियार है, जो किसी एक इलाके में जाकर सबम्यूनिशन्स छोड़ता है. इसका मतलब है कि छोटे-छोटे बम छोड़ता है. ये छोटे-छोटे बम एक बार में नहीं फटते हैं, यह हवा में खुल जाते हैं, लेकिन जमीन पर आकर फटते हैं. कई विस्फोटक जमीन पर कई किलोमीटर में फैल जाते हैं और फिर फटते हैं, इससे भारी नुकसान की संभावना होती है. हैरान करने वाली बात है कि ये सबम्यूनिशन्स न तो स्वचालित होते हैं और न ये गाइडेड होते हैं. एक बार फैलने के बाद यह धरती के करीब आते हैं और फट जाते हैं.

विवादों में रहा क्लस्टर बम

क्लस्टर बम को हमेशा विवादास्पद माना जाता रहा है. बताया जाता है कि कई बार कुछ सबम्यूनिशन्स जमीन पर गिरते तो हैं, लेकिन फटते नहीं हैं. यह सालों तक सक्रिय रहते हैं. इससे जाने अनजाने में पास आने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है. आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि क्लस्टर बम हमलों के मामले में आम लोगों के लिए होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

