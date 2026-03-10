दिन में भी अंधेरा, सांस लेने में दिक्कत...तेल डिपो पर हमले के बाद जहरीली हुई तेहरान की हवा, बेबस ईरानियों ने क्या बताया?

Advertisement
Israel Iran War: इजरायल ने ईरान में शाहरान और शाहर-ए-रे तेल डिपो को निशाना बनाया, जिसके बाद बाद तेहरान की हवा जहरीली हो गई है. इसे लेकर भारत में रह रहे ईरानियों ने क्या कुछ बताया है. आइए जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 10, 2026, 06:47 AM IST
Iran News: अमेरिका-इजरायल और ईरान में भीषण जंग छिड़ी है, ईरान खाड़ी देशों को भी लगातार निशाना बना रहा है, जंग में कई लोगों की जान जा चुकी है, ईरान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. इजरायली सेना ने शाहरान और शाहर-ए-रे तेल डिपो पर हमला किया जिसके बाद तेहरान और उसके आस-पास के इलाकों में घने काले बादल मंडरा रहे हैं और तेल की जहरीली बारिश हो रही है. इसे लेकर भारत में रह रहे ईरानियों ने बताया कि सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, दिन में भी रात जैसा माहौल था. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद भारत में रहने वाले ईरानियों ने भारत में रह रहे अपने परिजनों से अपनी परेशानी शेयर की. उन्होंने कहा कि सुबह उठना एक डरावने पल जैसा लग रहा था. सुबह 10 बजे भी इतना अंधेरा था कि रात जैसा लग रहा था. लोगों को अपने घरों के अंदर भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है. वो काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रहे हैं. बच्चे, बूढ़े,पालतू जानवरों के भी दम घुट रहे हैं. 

उम्मीद से ज्यादा खतरनाक था हमला
भारत में रहने वाली एक ईरानी अबगीन खाकी ने सेंट्रल तेहरान में अपने परिवार के साथ 'सरकार के कंट्रोल वाले' मैसेजिंग ऐप 'बेल' पर हुई बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और सभी के लिए खतरनाक है. हॉस्पिटल में मरीजों के बारे में सोचो, उन दिहाड़ी मजदूरों के बारे में सोचो जिन्हें काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, असल में, ईरान की राजधानी में इजरायल की सेना के ऑयल डिपो पर हमले इतने जबरदस्त थे कि कई रिपोर्ट्स से पता चला कि यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उम्मीद से कहीं ज्यादा था.

नुकसान पहुंचा रही हैं बारिश की बूंदें
मुंबई में रहने वाले एक और ईरानी ने कहा कि सरकार ने लोगों से मास्क पहनने को कहा है. उसने कहा कि वह बहुत मुश्किल के बाद कुछ सेकंड के लिए अपने पिता से बात कर पाया. उसने आगे कहा कि हवा में तेल की तेज बदबू है लेकिन हवा से ज्यादा, जहरीली काली बारिश की बूंदें हैं जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं. हमले के बाद किराने के सामान के भी दाम बढ़ गए हैं. भारी नुकसान की वजह से सरकार ने गाड़ियों के लिए हर दिन 5 लीटर फ्यूल की लिमिट भी लगा दी है. इन हमलों से आम ईरानी काफी ज्यादा परेशान हैं. 

ये भी पढ़ें: हमले में नहीं गई भारतीय की जान, ईरानी मिसाइल के चपेट में आकर घायल हुआ एक नागरिक; भारतीय दूतावास ने खारिज किया दावा

