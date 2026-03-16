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Hindi Newsदुनियाजंग में इस्लामिक देशों ने नहीं दिया साथ, तो भड़का ईरान; लारीजानी ने दुन‍ियाभर के मुसलमानों के नाम लिखा पत्र

जंग में इस्लामिक देशों ने नहीं दिया साथ, तो भड़का ईरान; लारीजानी ने दुन‍ियाभर के मुसलमानों के नाम लिखा पत्र

जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, उस वक्त तेहरान को उम्मीद थी कि दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ खड़े होंगे. हालांकि, हुआ इसके विपरीत. जहां किसी देश ने इजरायल-अमेरिका की आलोचना नहीं की, तो दूसरी ओर कई मुस्लिम देश भी ईरान के खिलाफ खड़े हो गए. अब ईरान ने इन इस्लामिक देशों पर नाराजगी जताई है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:08 PM IST
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अली लारीजारी, ईरान की सिक्‍योर‍िटी कांउस‍िल के सेक्रेटरी
अली लारीजारी, ईरान की सिक्‍योर‍िटी कांउस‍िल के सेक्रेटरी

Letter of Ali Larijani: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बदतर हो चुके हैं. इजरायल-अमेरिका के हमलों का ईरान डटकर जवाब दे रहा है.हालांकि, ईरानी सरकार को इस युद्ध के दौरान दुनियाभर के इस्लामिक देशों से जिस प्रकार के समर्थन की उम्मीद थी, वह नहीं मिला. शायद यही कारण है तेहरान ने दुनियाभर के मुस्लिम देशों पर नाराजगी जताई है और हैरान परेशान भी है. 

दरअसल, इजरायल-अमेरिका की ओर से जब हमला हुआ, तो ईरान ने उम्मीद जताई की इस्लामिक देश ईरान के साथ खुलकर खड़े होंगे और इस हमले की निंदा करेंगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ. न किसी देश ने ईरान का खुलकर समर्थन किया और न ही किसी ने इजरायल-अमेरिका की आलोचना की. सबसे बड़ी बात है कि कई इस्लामिक देश ही ईरान के विरुद्ध आ खड़े हुए. अब  ईरान की सिक्‍योर‍िटी कांउस‍िल के सेक्रेटरी अली लारीजारी ने दुनिया भर के इस्लामिक देशों को एक खत लिखा है. 

जानिए खत में ईरान ने क्या लिखा? 

अली लारीजारी ने दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों को लिखे खत में कहा कि बातचीत के दौरान ईरान पर धोखेबाज अमेरिकी हमला हुआ, जिसका मकसद देश को खत्म करना था. इस हमले का नतीजा यह हुआ कि इस्लामिक क्रांति के महान और कुर्बान होने वाले नेता के साथ-साथ कई आम नागरिक और मिलिट्री कमांडर भी शहीद हो गए. हालांकि, हमलावरों को ईरानी लोगों के कड़े राष्ट्रीय और इस्लामी विरोध का सामना करना पड़ा.

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'एक भी देश ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ '

अली लारीजारी की ओर से कहा गया कि इस संघर्ष के दौरान ईरान के साथ कोई भी इस्लामिक देश नहीं खड़ा हुआ. फिर भी ईरानी लोगों ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से हमलावर को ऐसे मुश्किल में डाल दिया है कि वह निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा है. इजरायल और अमेरिका को क्रमशः बड़ा शैतान और छोटा शैतान बताते हुए उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि तेहरान इन दोनों देशों के खिलाफ विरोध के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.उन्होंने सवाल किया कि क्या कुछ इस्लामी सरकारों का नजरिया पैगंबर की इस बात के उलट नहीं है:"जो कोई किसी आदमी को 'ऐ मुसलमानों!'पुकारते हुए सुनता है और जवाब नहीं देता, वह मुसलमान नहीं है"? यह किस तरह का इस्लाम है?

यह भी पढ़ें: खाड़ी में युद्ध भयंकर और होर्मुज बना नया हथियार, कौन सी वो वजहें; जो तय करेंगी कैसे होगा US-ईरान जंग का अंत?

 

कुछ देशों ने ईरान को बताया दुश्मन 

अपने खत में उन्होंने लिखा कि कुछ देश तो आगे बढ़कर कह रहे हैं कि ईरान उनका दुश्मन बन चुका है. क्योंकि उसने उनकी जमीन पर अमेरिकी बेस और अमेरिकी और इजरायली हितों को निशाना बनाया है.क्या वे उम्मीद कर रहे हैं कि जब उनके देशों में अमेरिकी बेस का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए किया जाएगा, तो ईरान चुपचाप खड़ा रहेगा? 

'मुस्लिम दुनिया के बारे में सोचिए'

अपने खत में उन्होंने लिखा कि मुस्लिम दुनिया भविष्य के बारे में सोचिए.आप जानते हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और इजरायल आपका दुश्मन है. एक पल रुकें और अपने बारे में और इस इलाके के भविष्य के बारे में सोचें. ईरान आपको सच्ची सलाह दे रहा है और आप पर हावी नहीं होना चाहता.

यह भी पढ़ें: 'ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह बर्बाद', मिडिल ईस्ट में जंग के 17वें दिन ट्रंप का दावा; यूरोप से कही ये बड़ी बात

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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