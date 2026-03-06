इजरायल-ईरान की लड़ाई में रुकी तेल की सप्लाई! भारत से खुद क्यों बोला अमेरिका, रूस से खरीद लो

जब से ईरान ने होर्मूज जलडमरूमध्य से होने वाली तेल की सप्लाई रोकी है, दुनियाभर में टेंशन बढ़ गई. 4 मार्च को भारत सरकार के सूत्रों ने यह कहकर लोगों को आश्वत किया कि अभी हमारे पास 25 दिन का पेट्रोल और डीजल स्टॉक में है. हालांकि लड़ाई लंबी खिंच रही है. ऐसे में लगातार प्रेशर बढ़ रहा है. अब अमेरिका ने अचानक बड़ा ऐलान कर दिया है. जी हां, ग्लोबल मार्केट में तेल का फ्लो बना रहे, इसके लिए अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की छूट दे दी है. बस एक शर्त लगाई है.

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेट्री स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट किया, 'ग्लोबल मार्केट में तेल का फ्लो जारी रखने के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंडियन रिफाइनर्स को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देने के लिए 30-दिन की अस्थायी छूट दे रहा है. भारत, अमेरिका का एक अहम पार्टनर है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी. फिलहाल यह अस्थायी कदम ईरान की ग्लोबल एनर्जी को बंधक बनाने की कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगा.' अमेरिका ने कहा है कि भारत वही रूसी तेल खरीद सकता है जो रास्ते में फंसे हों.

President Trump's energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026

स्ट्रेट ऑफ होर्मूज दुनियाभर के देशों के लिए तेल की सप्लाई का एक अहम रूट है. इस समय डर है कि तेल टैंकर पर ईरान अटैक कर सकता है. अमेरिका के इस ऐलान से ठीक पहले रूस ने संकेत दिए थे कि वह भारत के लिए तेल सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए तैयार है. भारतीय जलक्षेत्र के करीब करीब 9.5 मिलियन बैरल रूसी तेल मौजूद है जो आने वाले दिनों में देश पहुंच सकता है. करीब 40 प्रतिशत भारत का क्रूड इंपोर्ट ईरान के बगल (स्ट्रेट ऑफ होर्मूज) से होता है. इसी से जुड़ी अमेरिका की शर्त भी है.

हां, एक शर्त भी है

- अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीद पर 30 दिन की सशर्त छूट दी

- भारत अब रूसी तेल खरीद सकता है लेकिन सिर्फ वो जो समुद्र में फंसा हुआ है.

- ये छूट रूस सरकार को ज्यादा फायदा नहीं देगी क्योंकि नया तेल नहीं, पुराना फंसा कार्गो ही आगे पास होगा

- ईरान युद्ध से मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई रुक गई, भारत का आयात भी प्रभावित

- छूट 30 दिन की – 5 मार्च से लोडेड ऑयल पर लागू, 4 अप्रैल तक रहेगी

- भारत के रिफाइनर्स (IOC, BPCL, HPCL आदि) अब फंसे हुए रूसी तेल खरीद सकते हैं.

यूं ही अमेरिका ने दरियादिली नहीं दिखाई

सबसे जरूरी बात, अमेरिका ने यूं ही भारत को रूसी तेल खरीदने की बात नहीं की है. दरअसल, भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी तेल कई देशों को निर्यात करती हैं. अब रूसी तेल खरीदेंगे तो दुनिया के कई देशों को तेल सप्लाई होती रहेगी.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है. पश्चिम एशिया में लड़ाई के बीच वह सावधानी के साथ दूसरी तरफ से सप्लाई पूरी करना चाहता है. यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत की तेल रिफाइनिंग कंपनियां रोज लगभग 5.6 मिलियन बैरल क्रूड प्रोसेस करती हैं और रूसी तेल की मार्केटिंग करने वाले ट्रेडर्स के संपर्क में होती है.

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी क्रूड ऑयल ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई थी. जनवरी में रूस से इंपोर्ट लगभग 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक गिर गया था, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे निचला लेवल था. हालांकि बाद में बढ़कर भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट का लगभग 30% हो गया. वैसे, रूस से तेल खरीदने में और बढ़ोतरी नई दिल्ली की पॉलिसी पर निर्भर कर सकती है. हालांकि अब अमेरिका ने खुद कहकर टेंशन दूर कर दी है.