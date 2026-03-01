तेहरान पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल, खामेनेई के बाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत

Advertisement
Hindi Newsदुनियातेहरान पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल, खामेनेई के बाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत

इजरायली-यूएस हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत हो गई है. इजरायल लगातार ईरान पर कहर बरपा रहा है. इजरायली वायुसेना ने तेहरान समेत कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:40 PM IST
महमूद अहमदीनेजाद, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति. फाइल फोटो
Israel Iran War: इजरायल लगातार ईरान पर कहर बरपा रहा है. शनिवार (28 फरवरी) को इजरायल और अमेरिका की ओर से संयुक्त रूप तेहरान पर निशाना साधा. इजरायल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामेनेई मारे गए. रविवार को भी इजरायल की ओर से हमला जारी है और कई शहरों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं.  इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की भी इस हमले में मौत हुई है. 

खबर अपडेट की जा रही है...

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

israel iran war

