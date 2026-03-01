तेहरान पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल, खामेनेई के बाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत

Israel Iran War: इजरायल लगातार ईरान पर कहर बरपा रहा है. शनिवार (28 फरवरी) को इजरायल और अमेरिका की ओर से संयुक्त रूप तेहरान पर निशाना साधा. इजरायल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामेनेई मारे गए. रविवार को भी इजरायल की ओर से हमला जारी है और कई शहरों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की भी इस हमले में मौत हुई है.

