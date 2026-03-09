क्या है फ्रांस का होर्मुज मिशन? एक साथ दर्जनों युद्धपोत तैनात करने की तैयारी कर रहे राष्ट्रपति मैक्रों

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच दुनिया के तमाम देशों में तेल संकट मंडराने लगा है. इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया कि फ्रांस और उसके सहयोगी होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक रक्षात्मक मिशन की तैयारी कर रहे हैं.
Israel-Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है. इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार (9 मार्च) को मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की है. इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि साइप्रस पर हमला पूरे यूरोप पर हमला है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया कि फ्रांस और उसके सहयोगी होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक रक्षात्मक मिशन की तैयारी कर रहे हैं.
दरअसल, क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए साइप्रस की यात्रा के दौरान बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य कंटेनर जहाजों और टैंकरों को धीरे-धीरे एस्कॉर्ट करना होगा. मैक्रों के बयान से साफ है कि फ्रांस कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 8 युद्धपोत तैनात करने की तैयारी में हैं. वहीं, विमानवाहक पोत समूह और दो हेलीकॉप्टर वाहन भी तैनात किया जाएगा.
बता दें कि पिछले सप्ताह ईरान की ओर से साइप्रस पर ड्रोन से हमला किया गया था. इसकी निंदा करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि जब हमला साइप्रस पर होता है, तो वह पूरे यूरोप पर हमला माना जाता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें अंततः वाणिज्यिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में तैनाती भी शामिल हो सकती है. मैक्रों ने स्पष्ट किया कि फ्रांस पूरी तरीके से एक रक्षात्मक, एस्कॉर्ट मिशन स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जिसे यूरोपीय और गैर-यूरोपीय दोनों राज्यों के साथ मिलकर तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में संघर्ष के सबसे तीव्र चरण की समाप्ति के बाद कंटेनर जहाजों और टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
गौरतलब है कि इजरायल-यूएस और ईरान के बीच जारी संघर्ष के आज नौ दिन पूरे हो गए हैं. ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल संकट का खतरा मंडराने लगा है. इस बीच यूरोपीय संघ ने 9 मार्च को कहा कि वह मध्य पूर्व में समुद्री यातायात की सुरक्षा के लिए अपने अभियानों को बढ़ाने के लिए तैयार है. वहीं, अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ने के बाद से यूरोपीय संघ लाल सागर में अपने नौसैनिक मिशन को मजबूत करने पर चर्चा कर रहा है.
