कितना लंबा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहाजों को भारत आने में लगते हैं इतने घंटे; मुंबई से कितनी दूर यह समुद्री रास्ता?

Strait of Hormuz: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. अमेरिकी-इजरायली हमले का ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है. ईरान ने एक-एक करके खाड़ी में स्थित अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इस युद्ध की वजह से दुनियाभर के देशों में कच्चे तेल का संकट मंडराने लगा है.

दरअसल, ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया. यह वह संकरा समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के अधिकांश देशों में कच्चे तेल की सप्लाई होती है. इस मार्ग के बंद होने के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न देशों के जहाज फंसे हुए हैं. हालांकि, ईरान ने भारत की जहाजों को जाने की अनुमति दे दी है. आइए आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत आने में कितना वक्त लगता है...

33 किलोमीटर चौड़ा है रास्ता

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के कारण तेहरान ने अमेरिका और इजरायल के लिए इस संकरे गलियारे को बंद कर रखा है. वर्तमान स्थिति में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों का जाम लगा है. इस कारण दुनिया में तेल संकट शुरू हो चुका है. बताया जाता है कि दुनिया के तेल व्यापार का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है. इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है?

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क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग को होर्मुज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जाना जाता है. यह सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. यही रास्ता फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आगे चलकर अरब सागर से जोड़ता है. जानकारी के अनुसार, इसकी कुल लंबाई 161 किलोमीटर है. वहीं, इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई केवल 33 से 34 किलोमीटर है. माना जाता है कि यहां की सीमित शिपिंग लेन इसको दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक प्वाइंट बनाती है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत आने में कितना वक्त लगता है?

ईरान की ओर से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाजों को जाने दिया जाएगा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस महत्वपूर्ण स्थान से भारत आने में कितना वक्त लगता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, औसतन किसी भी शिप को होर्मुज स्ट्रेट से भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचने में करीब 2 से 3 दिनों का वक्त लगता है. वहीं, भारत के समुद्र तट पर जहाज के पहुंचने के आधार पर इस यात्रा समय अलग-अलग होता है.

बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकलने और गुजरात के कांडला बंदरगाह तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है. वहीं, मुंबई के बंदरगाह तक की यह दूरी करीब 1500 किलोमीटर है. चूंकि तेल टैंकर वाले जहाज 24-31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं. इन शिप की औसत गति 27.78 किलोमीटर प्रतिघंटा मानें, तो कांडला पहुंचने में लगभग 37 घंटे लगते हैं. वहीं, इन जहाजों को मुंबई पहुंचने में 53 घंटे तक का वक्त लगता है. जहाज भारी भी होते हैं, इस कारण वह तेज नहीं चलते और इस कारण उनके लोड के अनुसार भी समय तय किया जाता है.

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