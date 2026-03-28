इजरायल का ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, जवाब में तेहरान ने US बेस को बनाया टारगेट; कई अमेरिकी सैनिक घायल

Israel-Iran War: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है. इजरायल ने ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर बड़े हमले किए, जिसके बाद तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी. ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, अराक स्थित शाहिद खोंदाब हेवी वॉटर कॉम्प्लेक्स और यज्द प्रांत के अर्दकान येलोकेक उत्पादन संयंत्र को निशाना बनाया गया. हालांकि ईरान ने कहा कि हमलों में कोई बड़ा नुकसान या रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ.

अमेरिकी बेस पर हमला, कई सैनिक घायल

इस बीच, इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाया. इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. हमले में कई ईंधन भरने वाले सैन्य विमान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना को गंभीर सुरक्षा चुनौती बताया है.

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नरम पड़ा ईरान

लगातार तनाव के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है. जानकारी के अनुसार, UN के आग्रह पर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते मानवीय सहायता और कृषि शिपमेंट को अनुमति देने पर सहमति जताई है. यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% और उर्वरक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है.

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तेल की कीमतों में आया भारी उछाल

युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई. S&P 500 में 1.7% की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक 2.1% नीचे चला गया है. कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 डॉलर प्रति गैलन के करीब पहुंच गई हैं. इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है.

इस बीच, इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के मिसाइल उत्पादन और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के कई शहरों, खासकर बीर शेबा और तेल अवीव के आसपास मिसाइल हमले किए. तेल अवीव में कई धमाके सुने गए और आपातकालीन सेवाओं को 11 अलग-अलग स्थानों पर राहत कार्य के लिए तैनात किया गया. जानकारी के अनुसार, इन मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है.

जंग का खाड़ी देशों पर पड़ रहा असर

युद्ध का असर अब खाड़ी देशों तक पहुंच चुका है. कुवैत के शुवैख और मुबारक अल कबीर बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है, जबकि लेबनान में भी हताहतों की संख्या बढ़ रही है. सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने राजधानी रियाद को निशाना बनाकर दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया.

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने किसी भी वार्ता में शामिल होने से इनकार किया है. जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम पर रोक और स्ट्रेट खोलने की शर्त शामिल थी. ईरान ने इसे खारिज कर अपना पांच सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है.

ट्रंप ने अब्राहम समझौते पर दिया जोर

ट्रंप ने अब्राहम समझौते (Abraham Accords) को आगे बढ़ाने की अपील दोहराई और कहा कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य होना चाहिए. हालांकि, सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी राज्य के बिना यह संभव नहीं है. अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने लगभग 2500 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 पैराट्रूपर्स को क्षेत्र में तैनात किया है. जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका बिना जमीनी युद्ध के भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है.

क्षेत्र में मानवीय संकट गहराया

प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार, ईरान में 82000 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें अस्पताल और 1.8 लाख लोगों के घर शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि युद्ध जारी रहा तो लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, जिससे बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा.

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इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है. ईरान में 1900 से अधिक, लेबनान में 1100 से ज्यादा और इजराइल में कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा, अमेरिकी सैनिकों और अन्य देशों के नागरिकों की भी मौत और घायल होने की खबरें हैं.