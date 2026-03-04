Advertisement
trendingNow13129909
Hindi NewsदुनियाIsrael Iran War: श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला, 100 से अधिक लोग लापता; मिडिल ईस्ट में जंग से हाहाकार

Israel Iran War: श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला, 100 से अधिक लोग लापता; मिडिल ईस्ट में जंग से 'हाहाकार'

Middle East War: यूएस-ईजरायल हमले का ईरान मजबूती से जवाब दे रहा है. इस बीच श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला हुआ है. इस हमले में कम से कम 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं. मिडिल ईस्ट में जंग का आज पांचवा दिन है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरानी जहाज पर हमला. फोटो- एक्स
ईरानी जहाज पर हमला. फोटो- एक्स

Israel Iran War News: पिछले पांच दिनों मे मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब भयावह रूप लेते जा रही है. इजरायल लगातार ईरान के विभिन्न शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है. यूएस-इजरायल के हमलों का जवाब ईरान की ओर से दिया जा रहा है. ईरान इजरायल के अलावा खाड़ी में उन देशों को भी निशाना बना रहा है, जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला हुआ है. इस हमले में कम से कम 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, इस घटना में 78 लोगों के घायल होने की सूचना है. 

शुरुआती जानकारी के अनुसार, श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि डूबते हुए ईरानी जहाज पर सवार 32 लोगों को बचा लिया है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अनिल जसिंघे ने बताया कि इनमें से एक की हालत गंभीर है, सात का आपातकालीन उपचार चल रहा है और अन्य को मामूली चोटों के लिए इलाज दिया जा रहा है. 

श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरथ की ओर से संसद को बताया गया कि  श्रीलंका की नौसेना को सूचना मिली थी कि 180 लोगों को ले जा रहा जहाज आईआरआईआईएस डेना संकट में है और द्वीप राष्ट्र ने बचाव अभियान पर जहाज और वायु सेना के विमान भेजे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल ईस्ट में पांच दिन युद्ध जारी 

गौरतलब है कि यूएस-इजराल ईरान के अलग-अलग शहरों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं. हवाई हमले में तेहरान के कई इलाके बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं. इस युद्ध के दौरान इजरायल ने ईरानी नेतृत्व और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में इस्लामी गणराज्य ने इजरायल और पूरे क्षेत्र पर मिसाइलों की बारिश कर दी. 

यह भी पढ़ें: तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार लेकिन...

ईरान ने 10 से अधिक देशों को बनाया निशाना 

इजारायली हमले पर पलटवार करते हुए ईरान ने यरुशलम समेत कई इजरायली शहरों को एक साथ निशाना बनाया और मिसाइलें दागीं. उधर, तेहरान खाड़ी क्षेत्र में उन देशों को निशाना बना रहा है, जहां-जहां अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं. ईरान ने यूएई, दुबई, कतर, कुवैत, जॉर्डन और ओमान को भी निशाना बनाया. 

यह भी पढ़ें: ईरान पर हमला कर बुरा फंसा US: 10 दिन और चली जंग तो खत्म हो जाएंगे हथियार! पेंटागन ने खड़े कर दिए हाथ

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

israel iran war

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड