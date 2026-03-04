Israel Iran War: श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला, 100 से अधिक लोग लापता; मिडिल ईस्ट में जंग से 'हाहाकार'

Middle East War: यूएस-ईजरायल हमले का ईरान मजबूती से जवाब दे रहा है. इस बीच श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला हुआ है. इस हमले में कम से कम 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं. मिडिल ईस्ट में जंग का आज पांचवा दिन है.
Israel Iran War News: पिछले पांच दिनों मे मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब भयावह रूप लेते जा रही है. इजरायल लगातार ईरान के विभिन्न शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है. यूएस-इजरायल के हमलों का जवाब ईरान की ओर से दिया जा रहा है. ईरान इजरायल के अलावा खाड़ी में उन देशों को भी निशाना बना रहा है, जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला हुआ है. इस हमले में कम से कम 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, इस घटना में 78 लोगों के घायल होने की सूचना है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि डूबते हुए ईरानी जहाज पर सवार 32 लोगों को बचा लिया है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अनिल जसिंघे ने बताया कि इनमें से एक की हालत गंभीर है, सात का आपातकालीन उपचार चल रहा है और अन्य को मामूली चोटों के लिए इलाज दिया जा रहा है.
श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरथ की ओर से संसद को बताया गया कि श्रीलंका की नौसेना को सूचना मिली थी कि 180 लोगों को ले जा रहा जहाज आईआरआईआईएस डेना संकट में है और द्वीप राष्ट्र ने बचाव अभियान पर जहाज और वायु सेना के विमान भेजे.
गौरतलब है कि यूएस-इजराल ईरान के अलग-अलग शहरों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं. हवाई हमले में तेहरान के कई इलाके बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं. इस युद्ध के दौरान इजरायल ने ईरानी नेतृत्व और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में इस्लामी गणराज्य ने इजरायल और पूरे क्षेत्र पर मिसाइलों की बारिश कर दी.
इजारायली हमले पर पलटवार करते हुए ईरान ने यरुशलम समेत कई इजरायली शहरों को एक साथ निशाना बनाया और मिसाइलें दागीं. उधर, तेहरान खाड़ी क्षेत्र में उन देशों को निशाना बना रहा है, जहां-जहां अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं. ईरान ने यूएई, दुबई, कतर, कुवैत, जॉर्डन और ओमान को भी निशाना बनाया.
