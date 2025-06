ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलें मार-मार के इजरायल-अमेरिका ने तेहरान को दहलाया? IAEA को बयान देना पड़ा

Israel Iran War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है. जंग के छठे दिन खामनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, 'चाहे कुछ हो जाए इजरायल को न बख्शेंगे और ना कोई नरमी बरतेंगे'. इस जंग के ऐलान के बाद अब खबरें हैं कि तेहरान के सारे आर्सेनल का मुंह अब इजरायल की ओर खुल गया है. इजरायल पर ईरान के हमले तेज हो सकते हैं. इस बीच खबरें आ रही हैं कि इजरायल और अमेरिका के हमलों में ईरान की न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन लीक हो रहा है. अगर ऐसा हुआ तो ये ईरान के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है. ऐसी खबरों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बयान आया है.

आईएईए ने क्या कहा?

ऐसी खबरों पर साफ-साफ कुछ कहने के बजाए अंतरराष्ट्रीय संस्था आईएईए का अहम बयान आया है. IAEA ने अपने बयान में कहा, हमें मिली जानकारी के मुताबिक ईरान में दो सेंट्रीफ्यूज उत्पादन सुविधाओं, TESA करज वर्कशॉप और तेहरान रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है. दोनों साइटें पहले JCPOA के हिस्से के रूप में IAEA की निगरानी और सत्यापन के अधीन थीं. तेहरान साइट पर एक इमारत को नुकसान पहुंचा, जहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज रोटर का निर्माण और परीक्षण होता था. वहीं करज में, 2 बिल्डिंग तबाह हो गईं जहां विभिन्न सेंट्रीफ्यूज के एलिमेंट्स का निर्माण होता था.'

The IAEA has information that two centrifuge production facilities in Iran, the TESA Karaj workshop and the Tehran Research Center, were hit. Both sites were previously under IAEA monitoring and verification as part of the JCPOA.

