बुर्ज खलीफा को कुछ हुआ तो कौन करेगा भरपाई? ईरान ने दुबई पर की मिसाइलों की बौछार, इंश्योरेंस को लेकर उठे ये सवाल

Israel Iran War: इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद तेहरान ने तगड़ा पलटवार किया है. ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं. इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के आठ सहयोगी देशों को निशाना बनाया है और वहां यूएस बेस पर मिसाइलें दागी हैं. ईरान ने दुबई और आबू धाबी में भी मिसाइलों की बैछार की है. दुबई के बुर्ज खलीफा के पास भी एक धमाका होने की खबर है.

इन धमाकों की आवाज के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया है. ईरान की ओर से किए गए हमलों के बाद क्षेत्रिय स्तर पर तनाव बढ़ गया है. दुबई के कुछ निवासियों ने बताया कि उन्होंने आसमान में तेज धमाकों की आवाज सुनी और आसमान में उड़ती मिसाइलें देखीं. इन सब के बीच दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बीमा को लेकर भी चर्चा की जाने लगी है.

हर साल आते हैं लाखों पर्यटक

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं. पर्यटक शहर और अरब सागर के नजारे पेश करने के लिए 124वीं, 125वीं और 148वीं मंजिल पर बने अवलोकन डेक पर आते हैं. कांच और स्टील से बनी इस इमारत के पीछे डेवलपर एमार प्रॉपर्टीज के लिए तैयार की गई एक बहुस्तरीय बीमा संरचना मौजूद है.

बुर्ज खलीफा के कितने हिस्से का बीमा?

ईरान की ओर से बरसाई जा रही मिसाइलों के बीच ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का युद्ध बीमा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमार की ओर बनाई गई इस प्रॉपर्टी को ओमान इंश्योरेंस द्वारा कवर किया जाता है. इस बीमा कवर में एमार के स्वामित्व वाली संरचना को कवर किया जाता है. वहीं, इमारत में व्यक्तिगत अपार्टमेंट, होटल के आंतरिक भाग और कार्यालयों का बीमा उनके मालिकों द्वारा अलग से कराया गया है.

क्या बुर्ज खलीफा का युद्ध बीमा है?

बताया जाता है कि दुबई में स्थित एमार की सभी प्रमुख इमारतों का बीमा कराया गया, जिसमें राजनीतिक हिंसा, तोड़फोड़ और आतंकवाद, दुर्भावनापूर्ण क्षति, दंगे, नागरिक अशांति, आक्रमण, विदेशी शत्रुओं के कृत्य, शत्रुता चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं, गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, तख्तापलट, बगावत या विद्रोह और युद्ध से जुड़ा कवर शामिल है. चू्ंकि, एमार की सबसे चर्चित इमारतों में बुर्ज खलीफा का नाम सबसे ऊपर आता है. इसका भी राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद से संबंधित बीमा कवरेज है. हालांकि इसका सार्वजनिक रूप से कोई प्रमाण नहीं है. जानबूझकर किए गए मिसाइल हमले से उत्पन्न किसी भी दावे के लिए यही व्यवस्था होगी.

ईरान ने दुबई पर बरसाईं मिसाइलें

अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी मददगार देशों पर एक साथ पूरे दमखम से अकेले हमला बोला है. ईरान की ओर से यूएई के आबू धाबी और दुबई पर मिसाइलें दागी गईं. शनिवार की शाम दुबई के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी और लोगों में हड़कंप मच गया. कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वह धमाके और मिसाइलों की आवाजे सुनाई दीं. बुर्ज खलीफा के पास भी धमाके सुने गए.

