युद्ध की आग में झुलसा तेहरान का 'गांधी हॉस्पिटल'! भारत से है इस अस्पताल का खास कनेक्शन

Tehran Gandhi Hospital Blast: US-इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध का असर अस्पतालों पर भी पड़ा है. 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें देश के तीन मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया. इस बात की पुष्टि WHO ने की. सोमवार को WHO ने बताया कि ईरान की राजधानी में स्थित एक अस्पताल के पास विस्फोट हुई, जिसके बाद अस्पताल को खाली कराया गया. इस दौरान WHO के स्पोकपर्सन ने तेहरान के 'गांधी अस्पताल' का जिक्र करते हुए कहा कि, "हमें पता चला है कि अस्पताल के पास हुए हमलों के कारण, मरीजों को ट्रांसफर किया गया है."

WHO की जांच जारी

गांधी अस्पताल में हुए हमलों पर रॉयटर्स ने विटनेस से पुष्टि की. विटनेस ने बताया कि 1 मार्च को अस्पताल पर इजरायली हमले हुए थे. वहीं WHO के स्पोकपर्सन ने ईरान के बाकी अस्पतालों पर हुए हमलों की पुष्टि करने की बात भी की. उन्होंने कहा कि तेहरान के मोताहारी अस्पताल, उत्तर-पश्चिमी ईरान के सरब और पश्चिमी प्रांत हमादान में स्थित इमरजेंसी मेडिकल सेंटर को हुए कथित नुकसान की रिपोर्टों की पुष्टि करने का काम जारी है.

The extent of damage to Gandhi Hospital in Tehran following a blast in the area tonight can be seen. Add Zee News as a Preferred Source The main gate and building have both sustained damage, with piles of rubble scattered around. Location: 35.7449213,51.4122108 With @GhonchehAzad @GeoConfirmed pic.twitter.com/itpODWKRRV — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026

अस्पतालों पर अंधाधुंध हमलों का आरोप

ईरान में WHO का ऑफिस है और यहां यह सरकार के साथ मिलकर हेल्थ इमरजेंसी और बीमारियों के नियंत्रण पर काम करता है. WHO किसी को ब्लेम किए, दुनिया भर में अस्पतालों पर हुए हमलों की पुष्टि करने का काम करता है. जिनेवा में स्थित UN में ईरान के एंबेसडर अली बहरेनी ने सोमवार (2 मार्च) को ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपने भाषण में कहा कि अस्पतालों पर 'अंधाधुंध हमले' हुए हैं. हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी.

'गांधी हॉस्पिटल' नाम के पीछे की कहानी

तेहरान के गांधी हॉस्पिटल का नाम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर पड़ा है. यह अस्पताल तेहरान के फेमस गांधी स्ट्रीट पर स्थित है, जिसका नाम भी अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है. दरअसल ईरानी समाज और सरकार गांधी के अहिंसा और ह्यूमन वैल्यूज की बातों का बहुत सम्मान करती है. इस कारण ही अस्पताल और सड़क और गांधी का नाम दिया गया है. इस अस्पताल की स्थापना साल 2009 में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में हुई थी. वहीं गांधी जी के नाम पर अस्पताल और सड़क का होना भारत और ईरान के गहरे संबंधों को दर्शाता है.