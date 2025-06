इजरायल के साथ कोई सीजफायर नहीं हुआ है... ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, ट्रंप ने जंग रुकने की कही थी बात

Isreal Iran War: इजरायल और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच सीजफायर (युद्धविराम) पर सहमति बन गई है. लेकिन, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि अभी किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई "समझौता" नहीं हुआ है. बशर्ते कि इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे, हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.

As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025