ईरान बदला लेने पर उतारू, इधर ट्रंप वार्ता का जिक्र कर बोले- अब बहुत देर हो चुकी

Israel Iran War News: मिडिल ईस्ट में जारी जंग को आज चार दिन हो गए. ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमले को आक्रामक बना दिया है. ईरान जंग के पहले दिन से ही खाड़ी क्षेत्र में उन देशों पर हमले कर रहा है, जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि ईरान फिर से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब देर हो चुकी है.

दरअसल, मंगलवार (03 मार्च) को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि ईरान का एयर डिफेंस, वायुसेना, नेवी और उनकी लीडरशिप जा चुकी है. ट्रंप ने बताया कि ईरान अब हमसे बात करना चाहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है. वहीं, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले को लेकर कहा था कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा था, जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं.

'ईरान के पास US तक पहुंचने वाली मिसाइलें'

गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान के विरुद्ध अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन जारी है. ट्रंप ने कहा था कि इस आतंकी सरकार से अमेरिका को खतरा है. ईरान परमाणु हथियारों की अपनी जिद पर अड़ा हुआ था. यही कारण है कि अमेरिका पूरी तरीके से अलर्ट था. ट्रंप ने इस पीसी में दावा किया था कि तेहरान के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें थीं. ट्रंप ने कहा था कि वह ऐसा नहीं करने देंगे.

चेतावनी के बाद भी नहीं माना ईरान: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि अमेरिका ने ईरान को कई बार चेताया, लेकिन वह नहीं माना. ट्रंप ने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ती है, तो यूएस सेना भी उतारेगा. ईरानी सरकार मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी बलों के लिए एक तरीके से खतरा बन चुकी है. ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा था.

